Цветочные броши: королева Камилла снова надела украшения из шкатулки Елизаветы II

Вчера Камилла главенствовала на службе в Вустерском соборе в преддверии Пасхи. Королева была в этот день в кремово-белом пальто от Fiona Clare, которое она сочетала с коричневой пушистой шляпой с широкими полями и бежевыми высокими сапогами на каблуках.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

В руках у королевы была небольшая сумка и она надела черные кожаные перчатки. Камилла сделала прическу и макияж, на воротник пальто прикрепила две цветочные броши с цветных камней и надела золотые серьги с бриллиантами.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

На королевской церемонии королева Камилла носила пару брошей Cartier с сапфирами и бриллиантами в виде цветов, принадлежавших королеве Елизавете II. В 1942 году король Георг VI купил одну из брошей в подарок своей дочери принцессе Елизавете, а в 1945 году купил вторую точно такую же брошь, пишет British Royal Jewels.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Покойная королева Елизавета II нечасто носила эту пару брошей, особенно в последние десятилетия ее правления, ее невестка Камилла следует этому же примеру и продолжает традицию.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Днем ранее, напомним, Камилла посетила город Шрусбери в графстве Шропшир, где появилась в элегантном аутфите и с очень интересными брошками в виде насекомых, которые также были из ювелирной шкатулки ее свекрови.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

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