Цветы, подарки и объятия: принцесса Кейт тепло общалась с публикой в Сандрингеме

Принцесса Уэльская Кейт появилась со своей семьей на рождественской прогулке в Сандрингеме вчера днем.
У принцессы Уэльской был сложный год, поскольку она проходила лечение после диагностированного рака, и публика с самого утра собралась в поместье Сандрингем, неподалеку от церкви Святой Марии Магланины, чтобы поприветствовать принцессу.
Кейт была очень доброжелательна с людьми, она пожимала каждому руку. А с некоторыми даже обнималась. Поклонники же приносили ей цветы и другие подарки.
Один поклонник приехал в Норфолк из Парижа, чтобы вручить особый подарок принцессе Уэльской. 29-летний Луи Бошан подарил принцессе шарф, пишет express.co.uk.
"Она была такой искренней и приземленной. Мы ехали всю дорогу, потому что я знал, что она будет здесь. Люди могут себя с ней идентифицировать. У нее был трудный год — ей нужно знать, что ее поклонники все еще здесь".
Напомним, в начале 2024 года принцесса сообщила о своем диагнозе — раке, из-за чего ей пришлось временно отказаться от королевских обязанностей и публичных появлений, чтобы сосредоточиться на лечении. В сентябре Кейт объявила, что ее лечение благоприятно завершено.
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