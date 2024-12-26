Цветы, подарки и объятия: принцесса Кейт тепло общалась с публикой в Сандрингеме

У принцессы Уэльской был сложный год, поскольку она проходила лечение после диагностированного рака, и публика с самого утра собралась в поместье Сандрингем, неподалеку от церкви Святой Марии Магланины, чтобы поприветствовать принцессу.

Принц и принцесса Уэльские в Сандрингеме / Фото: Associated Press

Кейт была очень доброжелательна с людьми, она пожимала каждому руку. А с некоторыми даже обнималась. Поклонники же приносили ей цветы и другие подарки.

Принцесса Уэльская Кейт / Фото: Getty Images

Один поклонник приехал в Норфолк из Парижа, чтобы вручить особый подарок принцессе Уэльской. 29-летний Луи Бошан подарил принцессе шарф, пишет express.co.uk.

"Она была такой искренней и приземленной. Мы ехали всю дорогу, потому что я знал, что она будет здесь. Люди могут себя с ней идентифицировать. У нее был трудный год — ей нужно знать, что ее поклонники все еще здесь".

Принцесса Уэльская Кейт / Фото: Getty Images

Напомним, в начале 2024 года принцесса сообщила о своем диагнозе — раке, из-за чего ей пришлось временно отказаться от королевских обязанностей и публичных появлений, чтобы сосредоточиться на лечении. В сентябре Кейт объявила, что ее лечение благоприятно завершено.

Принцесса Уэльская Кейт / Фото: Getty Images

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