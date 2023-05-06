Да здравствует король: Чарльз III был коронован на службе в Вестминстерском аббатстве

6 мая 2023 года был коронован старший сын покойной королевы Елизаветы II – король Чарльз III. На церемонии коронации в Вестминстерском аббатстве вместе с ним была коронована и его супруга королева Камилла.

Еще при жизни королева Елизавета II в год празднования своего платинового юбилея правления (70 лет царствования) заявила, что желает, чтобы супруга его сына Чарльза – Камилла – получила титул королевы-консорта после того, как Чарльз взойдет на трон. Вероятно, таким образом Елизавета II решила наградить свою невестку, которую сперва недолюбливала и не желала, чтобы ее сын женился на ней многие годы.

Королева Камилла и король Чарльз III на коронационной службе в Вестминстерском аббатстве / Фото: Getty Images

Вестминстерское аббатство было сценой каждой из последних 38 коронаций, начиная с Вильгельма Завоевателя в 1066 году, и очевидно, что король Чарльз III почувствовал тяжесть истории на своих плечах в этот торжественный момент его собственной коронации здесь.

Коронация короля Чарльза III в Вестминстерском аббатстве / Фото: Getty Images

Перед моментом коронации король был помазан святым маслом вдали от посторонних глаз. Он был одет в белое льняное одеяние под названием Colobium Sindonis, золотой плащ под названием Supertunica, а вокруг его талии был надет коронационный пояс.

Коронация короля Чарльза III в Вестминстерском аббатстве / Фото: Getty Images

После освящения при помазании королю были вручены коронационные регалии. Далее король Чарльз поклялся на Библии и поцеловал ее, приняв присягу.

Король Чарльз III на своей коронации в Вестминстерском аббатстве / Фото: Getty Images

Королю во время службы возложили на голову корону Святого Эдуарда. Это произошло, когда Чарльз находился в коронационном кресле, он же трон Святого Эдуарда. Под креслом находится "камень судьбы", его веками использовали для коронации шотландских королей, а в Лондон привезли накануне из Шотландии специально для коронации Чарльза III.

Корона Святого Эдуарда / Фото: Associated Press

Коронация короля Чарльза III / Фото: Associated Press

Коронация короля Чарльза III / Фото: Associated Press

Корона Святого Эдуарда была впервые изготовлена ​​для Карла II в 1661 году и стала заменой предыдущей короны, которая была переплавлена ​​в 1649 году. Мать Чарльза – Елизавета II – в день коронации также короновалась в короне Святого Эдуарда (с тех пор эту корону больше никто не надевал), но после носила другую – корону Британской империи, которая была создана в 1937 году для коронации отца Елизаветы II - короля Георга VI - компанией Garrard & Co.

Король Чарльз III на своей коронации в Вестминстерском аббатстве / Фото: Getty Images

Далее принц Уильям, старший сын Чарльза и первый в линии наследования престола, дал клятву верности. Затем он встал, коснулся короны и поцеловал короля в щеку. Чарльз был тронут, когда он кивнул своему сыну и сказал "аминь".

Принц Уильям на коронации своего отца короля Чарльза III / Фото: Associated Press

Принц Уильям дал клятву королю Чарльзу III во время коронации / Фото: Associated Press

Затем была коронована супруга короля Камилла. Ей возложили на голову корону королевы Марии, которую она носила на коронацию короля Георга V в 1911 году. Корона украшена бриллиантами покойной Елизаветы II - Cullinan III, IV и V, которые она часто носила в качестве брошей. Во время коронации Чарльз и Камилла сидели в специальных тронах The Chairs of Estate. В этом же троне короновали Камиллу. Троны были сделаны для коронации королевы Елизаветы II.

Королева Камилла на коронации в Вестминстерском аббатстве / Фото: Associated Press

Королева Камилла на коронации в Вестминстерском аббатстве / Фото: Associated Press

Королева Камилла и король Чарльз III на коронационной службе в Вестминстерском аббатстве / Фото: Getty Images

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