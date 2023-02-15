Далек от идеала: что не так с маникюром Меган Маркл

Королевские особы иногда не обращают внимания на качество своего маникюра или же удивляют и вовсе его отсутствием.
Недавно мы показывали вам фото ногтей королевы Испании Летиции. Супруга короля Филиппа VI не наносит лак на ногтевую пластину по неизвестной широкой публике причине, но и гигиенический маникюр, суд по всему, успевает сделать не всегда. Или же просто им пренебрегает.
Король Чарльз III – известный садовник, славится тем, что не бережет кожу рук и ногти, так как иногда любит поработать в саду и делает это, очевидно, без перчаток.
А невестка короля Меган, герцогиня Сассекская, как раз, наоборот, из тех, кто всегда с маникюром. Когда Меган жила в Великобритании и являлась одним из старших членов семьи, она покрывала ногти светлыми или полупрозрачным лаком. Но такой маникюр иногда был далек от идеала.
Это фото рук Меган было сделано во время визита герцогини в Инженерно-технологический парк Университета Чичестера в Богнор-Реджисе. Как видим на фото, ногти Меган покрыты прозрачно-белым лаком, но выполнен сам маникюр не очень аккуратно. Словно мастер сделал его некачественно или впопыхах. А может, герцогиня и вовсе сама красила ногти.
О том, какими цветами предпочитают красить ногти королевские особы, мы как-то рассказывали в отдельном материале и собрали для вас целую подборку фотографий.
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