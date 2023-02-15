Далек от идеала: что не так с маникюром Меган Маркл

Королевские особы иногда не обращают внимания на качество своего маникюра или же удивляют и вовсе его отсутствием.

Недавно мы показывали вам фото ногтей королевы Испании Летиции. Супруга короля Филиппа VI не наносит лак на ногтевую пластину по неизвестной широкой публике причине, но и гигиенический маникюр, суд по всему, успевает сделать не всегда. Или же просто им пренебрегает.

Король Чарльз III – известный садовник, славится тем, что не бережет кожу рук и ногти, так как иногда любит поработать в саду и делает это, очевидно, без перчаток.

А невестка короля Меган, герцогиня Сассекская, как раз, наоборот, из тех, кто всегда с маникюром. Когда Меган жила в Великобритании и являлась одним из старших членов семьи, она покрывала ногти светлыми или полупрозрачным лаком. Но такой маникюр иногда был далек от идеала.

Маникюр Меган Маркл / Фото: Getty Images

Это фото рук Меган было сделано во время визита герцогини в Инженерно-технологический парк Университета Чичестера в Богнор-Реджисе. Как видим на фото, ногти Меган покрыты прозрачно-белым лаком, но выполнен сам маникюр не очень аккуратно. Словно мастер сделал его некачественно или впопыхах. А может, герцогиня и вовсе сама красила ногти.

Герцогиня Сассекская Меган / Фото: Getty Images

О том, какими цветами предпочитают красить ногти королевские особы, мы как-то рассказывали в отдельном материале и собрали для вас целую подборку фотографий.

Читайте также: