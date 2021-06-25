Далека от трона, но интересна: леди Амелию Виндзор запечатлели в Лондоне

Папарацци охотятся не только за звездами, но и за членами королевских семей, даже если они очень далеки от престола.

25-летняя леди Амелия Виндзор занимает аж 42-е место в порядке наследования британского престола, но все равно очень интересна публике.

Репортеры часто фотографируют девушку на улицах Лондона. На днях Амелия снова попала под прицел во время одной из прогулок. В тот день девушка была одета в длинное платье и короткую белую куртку в сочетании с рыжими ботинками и яркими малиновыми носками под ними. Через плечо у Амелии была сумка, волосы она распустила и сделала легкий макияж на лице.

Амелия Виндзор / Getty Images

Девушка просто шла по улице и слушала музыку в наушниках. А ее простой повседневный лук говорит о том, что в Лондоне не такая уж жаркая погода, раз приходится надевать курточку.

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