- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 77
- Время на прочтение
- 1 мин
Дали старт рождественскому сезону: княгиня Шарлин с мужем и детьми зажгла праздничные огни в Монако
В Монако уже тоже зажгли праздничные огни на елке и княжеская семья приняла в этом участие.
Князь Альбер II и княгиня Шарлин в сопровождении своих детей — принца Жака и принцессы Габриэллы — официально зажгли городские рождественские огни на большой рождественской елке на рыночной площади Кондамин.
Церемония прошла в присутствии мэра Жоржа Марсана, членов городского совета и высших должностных лиц Княжества, собравшихся, чтобы разделить этот волшебный момент.
Церемония зажжения открыла сверкающие украшения, которые теперь украшают все районы Монако и знаменуют начало праздничного сезона.
Фотографиями, авторства Фредерика Небингера поделился Княжеский дворец в своем Instagram.
Напомним, ранее мы показывали, как Виндзорский замок уже украсили к рождественскому и новогоднему сезону.