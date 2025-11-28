ТСН в социальных сетях

Дали старт рождественскому сезону: княгиня Шарлин с мужем и детьми зажгла праздничные огни в Монако

В Монако уже тоже зажгли праздничные огни на елке и княжеская семья приняла в этом участие.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Княгиня Шарлин и князь Альбер II с детьми Жаком и Габриэллой

Княгиня Шарлин и князь Альбер II с детьми Жаком и Габриэллой / © Instagram княжеской семьи Монако

Князь Альбер II и княгиня Шарлин в сопровождении своих детей — принца Жака и принцессы Габриэллы — официально зажгли городские рождественские огни на большой рождественской елке на рыночной площади Кондамин.

Церемония прошла в присутствии мэра Жоржа Марсана, членов городского совета и высших должностных лиц Княжества, собравшихся, чтобы разделить этот волшебный момент.

Церемония зажжения открыла сверкающие украшения, которые теперь украшают все районы Монако и знаменуют начало праздничного сезона.

Фотографиями, авторства Фредерика Небингера поделился Княжеский дворец в своем Instagram.

Напомним, ранее мы показывали, как Виндзорский замок уже украсили к рождественскому и новогоднему сезону.

