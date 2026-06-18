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Дамы в тиарах и вечерних платьях: нидерландская королевская семья устроила очередной банкет
Королевская семья Нидерландов организовала вечера вечером банкет в честь визита императора Японии Нарухито и императрицы Масако.
Торжественный прием прошел в Королевском дворце Амстердама в первый день государственного визита японской императорской четы.
Королева Максима появилась на банкете в платье от голландского бренда Iris van Herpen и туфлях-лодочках в тон, также у нее в руках был соответствующий клатч. На голове у Ее Величества красовалась тиара с бриллиантами Стюарта — самое внушительное украшение из Оранжевого хранилища, которое Максима надевала до этого всего дважды.
Банкет посетили также две дочери короля и королевы — старшая принцесса Катарина-Амалия и младшая — принцесса Ариана для которой это был дебют в тиаре.
Принцесса Амалия надела красное платье Jantaminiau с вырезом в форме сердца, которое ранее она надевала на свадьбу в Иордании в 2023 году, и оно было немного перешито. На голове у девушки была тиара Mellerio Ruby Parure с рубинами.
А принцесса Ариана блистала в красном платье на одно плечо от Safiyaa с драпированным декольте и была в бриллиантовой тиаре Jac. Vos & Co.
Также на банкете появилась бывшая королева Беатрикс — мать короля Виллема-Александра и ее младшая сестра принцесса Маргарита, она тоже выбрала красный наряд.