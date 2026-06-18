Дамы в тиарах и вечерних платьях: нидерландская королевская семья устроила очередной банкет

Нидерландская королевская семья / © Getty Images

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Торжественный прием прошел в Королевском дворце Амстердама в первый день государственного визита японской императорской четы.

Королева Максима появилась на банкете в платье от голландского бренда Iris van Herpen и туфлях-лодочках в тон, также у нее в руках был соответствующий клатч. На голове у Ее Величества красовалась тиара с бриллиантами Стюарта — самое внушительное украшение из Оранжевого хранилища, которое Максима надевала до этого всего дважды.

Нидерландская королевская семья / © Getty Images

Банкет посетили также две дочери короля и королевы — старшая принцесса Катарина-Амалия и младшая — принцесса Ариана для которой это был дебют в тиаре.

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Принцесса Амалия надела красное платье Jantaminiau с вырезом в форме сердца, которое ранее она надевала на свадьбу в Иордании в 2023 году, и оно было немного перешито. На голове у девушки была тиара Mellerio Ruby Parure с рубинами.

Принцесса Ариана / © Getty Images

А принцесса Ариана блистала в красном платье на одно плечо от Safiyaa с драпированным декольте и была в бриллиантовой тиаре Jac. Vos & Co.

Также на банкете появилась бывшая королева Беатрикс — мать короля Виллема-Александра и ее младшая сестра принцесса Маргарита, она тоже выбрала красный наряд.

Королева Максима, принцесса Амалия и принцесса Ариана / © Getty Images

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