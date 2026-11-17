Королева Маргрете II / © Getty Images

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Бывшая датская королева, отрекшаяся от престола в январе 2024 года в пользу своего сына, короля Фредерика X, в последний раз появлялась на публике 3 ноября на церемонии вручения премии Эббе Мунка во дворце Фреденсборг.

Однако в прошлую пятницу телеканал TV2 Fyn опубликовал некролог, намекающий на ее смерть, и текст был удален только в понедельник утром, пишет журнал Hello!.

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Королева Маргрете II / © Getty Images

«Дания потеряла королеву. Человека, который на протяжении всей своей жизни объединял регионы и поколения и играл особую роль», — гласил подзаголовок статьи.

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Главный редактор издания Томас Фундинг назвал это «досадной ошибкой», объяснив, что статья была опубликована без должного внимания со стороны редакции. Однако он уточнил, что контент не отображался на главной странице сайта, а это значит, что его просмотрели всего 37 читателей. Расследование причин ошибки продолжается.

В октябре, спустя месяц после пребывания в больнице, королева вернулась к публичным выходам, посетив концерт в церкви Фреденсборга вместе с королем Фредериком и королевой Мэри.

Королева Маргрете II, король Фредерик X и королева Мэри / © Getty Images

А в сентябре она была госпитализирована после того, как у нее обнаружили тромб в области бедра. В заявлении из дворца также говорилось о "легком обезвоживании". Из-за этого ей пришлось пропустить государственные похорон своего близкого друга, короля Норвегии Харальда V, который скончался в августе.

Напомним, в августе 2026 года рассказывали, как британского монарха Чарльза III снова случайно похоронили.

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