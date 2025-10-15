ТСН в социальных сетях

Датскому принцу Кристиану исполняется 20 лет: дворец опубликовал новые фото будущего короля

Старшему сыну короля Фредерика X и королева Мэри — принцу Кристиану — сегодня исполняется 20 лет. Дворец поздравил именинника и опубликовал новые фотографии.

Принц Кристиан

Принц Кристиан / © Датская королевская семья/Instagram

Официальная серия портретных фотографий была сделана в Амалиенборге и его окрестностях незадолго до знаменательного дня рождения. На большинстве из них Кристиан, который является внуком королевы Маргрете II, запечатлен крупным планом.

Принц Кристиан / © Датская королевская семья/Instagram

Принц Кристиан / © Датская королевская семья/Instagram

Сейчас принц Кристиан проходит военную подготовку лейтенантов Вооруженных сил Дании в казармах гусарской гвардии Антворсков в Слагельсе.

Принц Кристиан / © Датская королевская семья/Instagram

Принц Кристиан / © Датская королевская семья/Instagram

Принц Кристиан / © Датская королевская семья/Instagram

Принц Кристиан / © Датская королевская семья/Instagram

Принц Кристиан / © Датская королевская семья/Instagram

Принц Кристиан / © Датская королевская семья/Instagram

Принц Кристиан / © Датская королевская семья/Instagram

Принц Кристиан / © Датская королевская семья/Instagram

Принц Кристиан / © Датская королевская семья/Instagram

Принц Кристиан / © Датская королевская семья/Instagram

Как наследник датского престола со временем он будет восседать на троне под именем Кристиан XI, но это произойдет только после смерти или отречения от престола его отца — Фредерика X, который стал королем в 2024 году.

