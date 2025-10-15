Датскому принцу Кристиану исполняется 20 лет: дворец опубликовал новые фото будущего короля

Принц Кристиан / © Датская королевская семья/Instagram

Официальная серия портретных фотографий была сделана в Амалиенборге и его окрестностях незадолго до знаменательного дня рождения. На большинстве из них Кристиан, который является внуком королевы Маргрете II, запечатлен крупным планом.

Сейчас принц Кристиан проходит военную подготовку лейтенантов Вооруженных сил Дании в казармах гусарской гвардии Антворсков в Слагельсе.

Как наследник датского престола со временем он будет восседать на троне под именем Кристиан XI, но это произойдет только после смерти или отречения от престола его отца — Фредерика X, который стал королем в 2024 году.