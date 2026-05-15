Датская королева была госпитализирована: королевский дворец поделился подробностями
86-летняя экс-королева Дании Маргрете II была госпитализирована, а королевский дворец сообщил о ее самочувствии.
Известно, что Ее Величество была госпитализирована с проблемами со здоровьем сердца.
Королевский дом Дании объявил об этом в заявлении в четверг, 14 мая, сообщив: «Королева Маргрете была госпитализирована в Ригсхоспитал сегодня днем», добавив, что причиной стало состояние ее сердца.
«Королева Маргрете будет госпитализирована на выходные для наблюдения и дальнейших обследований», — говорится в заявлении. «Ее Величество устала, но находится в хорошем настроении. Королевский дом сообщит о любых новостях».
Напомним, Маргрете II отреклась от престола в январе 2024 года, в 52-ю годовщину своего восшествия на датский трон. Она стала первым датским монархом, добровольно отрекшимся от престола почти за 900 лет, передав корону своему старшему сыну, королю Фредерику X.
Опасения по поводу здоровья были одной из причин, побудивших королеву Маргрете отказаться от престола, о чем она заявила в речи, произнесенной в канун Нового года 2023.
В феврале 2023 года Маргрете II перенесла обширную операцию на спине, тогда дворец также делился подробностями.