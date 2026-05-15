Датская королева была госпитализирована: королевский дворец поделился подробностями

Известно, что Ее Величество была госпитализирована с проблемами со здоровьем сердца.

Королевский дом Дании объявил об этом в заявлении в четверг, 14 мая, сообщив: «Королева Маргрете была госпитализирована в Ригсхоспитал сегодня днем», добавив, что причиной стало состояние ее сердца.

«Королева Маргрете будет госпитализирована на выходные для наблюдения и дальнейших обследований», — говорится в заявлении. «Ее Величество устала, но находится в хорошем настроении. Королевский дом сообщит о любых новостях».

Напомним, Маргрете II отреклась от престола в январе 2024 года, в 52-ю годовщину своего восшествия на датский трон. Она стала первым датским монархом, добровольно отрекшимся от престола почти за 900 лет, передав корону своему старшему сыну, королю Фредерику X.

Королева Маргрете II и ее сын король Фредерик X / © Getty Images

Опасения по поводу здоровья были одной из причин, побудивших королеву Маргрете отказаться от престола, о чем она заявила в речи, произнесенной в канун Нового года 2023.

В феврале 2023 года Маргрете II перенесла обширную операцию на спине, тогда дворец также делился подробностями.

