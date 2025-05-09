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ТСН в социальных сетях

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Категория
Общество
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Датская королева госпитализирована: дворец поделился подробностями

85-летняя королева Маргрете II отменила свои рабочие мероприятия из-за проблем со здоровьем.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Маргрете II

Королева Маргрете II / © Getty Images

Королевский дворец сообщил, что королева Маргрете II была госпитализирована для «наблюдения в качестве меры предосторожности» после того, как заболела простудой

«В связи с простудой, которой заболела Ее Величество королева Маргрете, было решено, что королеву поместят в больницу Rigshospitalet для наблюдения в качестве меры предосторожности», — говорится в заявлении.

Королева Маргрете II / © Датская королевская семья/Instagram

Королева Маргрете II / © Датская королевская семья/Instagram

Ранее запланированный на четверг визит королевы на празднование 125-летия Фонда Санкт-Лукаса был одновременно отменен.

Напомним, что когда Маргрете II в январе 2024 года в 52-ю годовщину своего восшествия на престол сделала заявление, что отрекается от трона в пользу сына Фредерика, она говорила о проблемах со здоровьем, но не уточняла их характер, кроме известного факта, что Ее Величеству делали операцию на спине.

Королева Маргрете II и ее сын король Фредерик X / © Getty Images

Королева Маргрете II и ее сын король Фредерик X / © Getty Images

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