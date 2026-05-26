- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 47
- Время на прочтение
- 1 мин
Датская королева Маргрете II снова в больнице: что произошло
Бывшая королева Дании Маргрете II была госпитализирована в Ригсхоспитал в Копенгагене и она пробудет там несколько дней.
Королевский дворец Дании сообщил, что Ее Величество была госпитализирована в больницу Ригсхоспиталет в Копенгагене в понедельник.
Королевская семья выпустила новое заявление.
Королевский дом во главе с королем Фредериком X сообщил СМИ, что 86-летняя Маргрете II «была госпитализирована в Ригсхоспитал и проходит лечение после того, как компьютерная томография выявила большой тромб в области бедра в результате падения».
Однако, несмотря на серьезность медицинского заключения, они подчеркнули, что Маргрете чувствует себя хорошо в сложившихся обстоятельствах, хотя ожидается, что она останется в больнице на несколько дней.
Эти новые события произошли в то время, когда королева наслаждалась личным отдыхом, а остальные члены королевской семьи — король Фредерик и королева Мэри, а также их дети — принимали участие в Королевском забеге, традиционном развлекательном забеге датской монархии, где они стали главными героями вчерашнего дня.
Напомним, недавно норвежский королевский дворец сообщил о проблемах со здоровьем 88-летней королевы Сони.