Датская королева Маргрете II снова в больнице: что произошло

Бывшая королева Дании Маргрете II была госпитализирована в Ригсхоспитал в Копенгагене и она пробудет там несколько дней.

Королева Маргрете II / © Датская королевская семья/Instagram

Королевский дворец Дании сообщил, что Ее Величество была госпитализирована в больницу Ригсхоспиталет в Копенгагене в понедельник.

Королевская семья выпустила новое заявление.

Королевский дом во главе с королем Фредериком X сообщил СМИ, что 86-летняя Маргрете II «была госпитализирована в Ригсхоспитал и проходит лечение после того, как компьютерная томография выявила большой тромб в области бедра в результате падения».

Королева Маргрете II / © Associated Press

Однако, несмотря на серьезность медицинского заключения, они подчеркнули, что Маргрете чувствует себя хорошо в сложившихся обстоятельствах, хотя ожидается, что она останется в больнице на несколько дней.

Эти новые события произошли в то время, когда королева наслаждалась личным отдыхом, а остальные члены королевской семьи — король Фредерик и королева Мэри, а также их дети — принимали участие в Королевском забеге, традиционном развлекательном забеге датской монархии, где они стали главными героями вчерашнего дня.

Принцесса Жозефина, принц Винсент и принцесса Изабелла / © Getty Images

Напомним, недавно норвежский королевский дворец сообщил о проблемах со здоровьем 88-летней королевы Сони.

