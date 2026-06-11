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Королева Мэри и король Фредерик X с детьми приехали поздравить старшего сына с важной вехой
Королевская семья Дании позировала для семейного фото по случаю назначения наследного принца Кристиана вторым лейтенантом в Слагельсе.
Наследник датского престола сделал важный шаг в своей военной подготовке в казармах Слагельсе под гордым взглядом короля Фредерика и королевы Мэри, а также при поддержке младшего брата и сестры - принца Винсента и принцессы Жозефины.
Принц Кристиан был официально назначен младшим лейтенантом в легендарных казармах гусарской гвардии в Слагельсе.
Хотя королевский дом заранее объявил лишь о присутствии короля Фредерика и королевы Мэри в казармах гвардии, принца Кристиана ждал особый сюрприз: безоговорочная поддержка двух его младших братьев и сестер, принца Винсента и принцессы Жозефины, которые не хотели пропустить захватывающий парад.
После официальной церемонии и соответствующего назначения торжества продолжились на частном приеме в тех же казармах гвардии в Слагельсе, где новоиспеченные солдаты и их семьи были приглашены, чтобы отметить успешное повышение в звании.
Отсутствовала на семейном мероприятии только старшая сестра Кристиана – принцесса Изабелла. Но этому есть уважительная причина.
Изабелла находится на завершающем этапе обучения в средней школе и официально окончит престижную гимназию Эрегард в конце июня, и сейчас сдает выпускные экзамены.