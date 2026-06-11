Королева Мэри и король Фредерик X с детьми приехали поздравить старшего сына с важной вехой

Принцесса Жозефина, принц Винсент, принц Кристиан, королева Мэри и король Фредерик X / © Getty Images

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Наследник датского престола сделал важный шаг в своей военной подготовке в казармах Слагельсе под гордым взглядом короля Фредерика и королевы Мэри, а также при поддержке младшего брата и сестры - принца Винсента и принцессы Жозефины.

Принц Кристиан был официально назначен младшим лейтенантом в легендарных казармах гусарской гвардии в Слагельсе.

Принцесса Жозефина, принц Винсент, принц Кристиан, королева Мэри и король Фредерик X / © Getty Images

Хотя королевский дом заранее объявил лишь о присутствии короля Фредерика и королевы Мэри в казармах гвардии, принца Кристиана ждал особый сюрприз: безоговорочная поддержка двух его младших братьев и сестер, принца Винсента и принцессы Жозефины, которые не хотели пропустить захватывающий парад.

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Принц Кристиан / © instagram.com/detdanskekongehus

После официальной церемонии и соответствующего назначения торжества продолжились на частном приеме в тех же казармах гвардии в Слагельсе, где новоиспеченные солдаты и их семьи были приглашены, чтобы отметить успешное повышение в звании.

Принц Кристиан / © instagram.com/detdanskekongehus

Король Фредерик X / © instagram.com/detdanskekongehus

Принцесса Жозефина, королева Мэри, король Фредерик X, принц Винсент / © instagram.com/detdanskekongehus

Отсутствовала на семейном мероприятии только старшая сестра Кристиана – принцесса Изабелла. Но этому есть уважительная причина.

Принцесса Жозефина, принц Винсент и королева Мэри / © instagram.com/detdanskekongehus

Королева Мэри и принц Кристиан / © instagram.com/detdanskekongehus

Принц Кристиан / © instagram.com/detdanskekongehus

Изабелла находится на завершающем этапе обучения в средней школе и официально окончит престижную гимназию Эрегард в конце июня, и сейчас сдает выпускные экзамены.

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