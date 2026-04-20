- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 94
- Время на прочтение
- 1 мин
Датская королевская семья опубликовала новые снимки после конфирмации принца Винсента и принцессы Жозефины
В пятницу, 18 апреля, младшие дети датской королевы Мэри и короля Фредерика X прошли обряд конфирмации.
Конфирмация — это обряд осознанного принятия веры, после нее человек официально становится частью церкви. Принц Винсент и принцесса Жозефина, которым сейчас по 15 лет, прошли такой обряд в церкви замка Фреденсборг, в присутствии своей большой семьи и бабушки — королевы Маргрете II.
После церемонии королевская семья Дании опубликовала еще несколько портретных снимков, сделанных в этот день Карен Розецски.
«Вскоре после церковной церемонии конфирмации в замке Фреденсборг в Садовом зале замка Фреденсборг были сделаны портреты Их Королевских Высочеств принца Винсента и принцессы Жозефины и их семьи», — говорится в подписи.
На фото Винсент и Жозефина запечатлены с родителями — королем Фредериком X и королевой Мэри, а также своим старшим братом — наследным принцем Кристианом и сестрой принцессой Изабеллой, а также с бабушкой — бывшей королевой Маргрете II.
(листайте фото вправо)