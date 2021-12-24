Датская королевская семья поделилась рождественскими фото

Члены датской королевской семьи также поделились накануне Рождества своими праздничными открытками.
Фотографии королевы Дании Маргрете II с внуками – детьми кронпринца Фредерика и кронприцнессы Мэри были опубликованы в Instagram и на странице королевской семьи в Facebook.
"Рождественское поздравление из замка Марселисборг, где Ее Величество королева и семья наследного принца празднуют Рождество", - гласит подпись.
На снимках видно, как внуки помогают монарху украшать елку. Очень милый кадр.
Также младший сын королевы – принц Иоахим и его супруга принцесса Мари вместе с детьми представили свою открытку. Они запечатлены на фоне небольшой библиотеки и елки, а вместе с ними на съемке присутствовал четверолапый член семьи.
"С Рождеством Христовым", - коротко гласит подпись под фото.
Отметим, самой красивой открыткой этого года стала фотография Меган Маркл и принца Гарри с детьми – Арчи и Лили. Герцог и герцогиня Сассекские вчера показали свою рождественскую открытку и очень всех удивили.
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