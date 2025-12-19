- Дата публикации
Датская королевская семья посетила рождественское мероприятие и поделилась красочными фото
Датская королевская семья в полном составе посетила праздничное мероприятие во дворце Кристиансборг.
Королевская чета — король Фредерик X и королева Мэри — приветствовала сотрудников королевского двора и их близких на рождественском мероприятии в Большом зале дворца Кристиансборг.
Также на мероприятии присутствовали Его Королевское Высочество наследный принц Кристиан, принцесса Изабелла и принц Винсент, а также Ее Величество королева Маргрете II.
В Большом зале стояла шестиметровая рождественская елка.
Король Фредерик X выступил с речью перед присутствующими гостями, после чего у многочисленных участников и членов королевской семьи появилась возможность пообщаться. Около 450 гостей собрались на этом мероприятии, где обменялись рождественскими поздравлениями и исполнили рождественские гимны.
Ранее семья показывала, как они украшали рождественскую елку во дворце.