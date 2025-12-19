Датская королевская семья посетила рождественское мероприятие и поделилась красочными фото

Датская королевская семья / © kongehuset.dk

Королевская чета — король Фредерик X и королева Мэри — приветствовала сотрудников королевского двора и их близких на рождественском мероприятии в Большом зале дворца Кристиансборг.

Королева Маргрете II, принцесса Изабелла, принц Кристиан, королева Мэри и король Фредерик X / © kongehuset.dk

Также на мероприятии присутствовали Его Королевское Высочество наследный принц Кристиан, принцесса Изабелла и принц Винсент, а также Ее Величество королева Маргрете II.

Королева Маргрете II и принц Кристиан / © kongehuset.dk

В Большом зале стояла шестиметровая рождественская елка.

Елка на празднике / © kongehuset.dk

Король Фредерик X выступил с речью перед присутствующими гостями, после чего у многочисленных участников и членов королевской семьи появилась возможность пообщаться. Около 450 гостей собрались на этом мероприятии, где обменялись рождественскими поздравлениями и исполнили рождественские гимны.

Королева Мэри / © kongehuset.dk

Кронпринц Фредерик и королева Мэри / © kongehuset.dk

Король Фредерик X / © kongehuset.dk

Принц Винсент, королева Маргрете II и принц Кристиан / © kongehuset.dk

Принц Винсент и принцесса Изабелла / © kongehuset.dk

Ранее семья показывала, как они украшали рождественскую елку во дворце.