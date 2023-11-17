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Датская королевская семья прокомментировала "любовный скандал" мужа кронпринцессы Мэри

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
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Датская королевская семья прокомментировала "любовный скандал" мужа кронпринцессы Мэри

Кронпринцесса Мэри и кронпринц Фредерик / Фото: Getty Images

Датская королевская семья нарушила молчание по поводу широко обсуждаемого в прессе скандала, связанного с "любовной интрижкой" кронпринца Фредерика.

Мужа кронпринцессы Мэри запечатлели в Мадриде на прогулке с незнакомкой, и королевские поклонники выступают в защиту его жены.

Через неделю после того, как испанский журнал Lecturas опубликовал фотографии Фредерика на вечеринке в Мадриде с мексиканской светской львицей Женевьевой Касановой, королевская семья заявила датскому изданию BT, что "не комментирует слухи и инсинуации", пишет Daily Mail.

Но поклонники королевской семьи в ярости. В официальном аккаунте дворца они пишут свои гневные комментарии по этому поводу.

Кронпринцесса Мэри и кронпринц Фредерик на приеме короля Чарльза III в Букингемском дворце перед коронацией / © Getty Images
Кронпринцесса Мэри и кронпринц Фредерик на приеме короля Чарльза III в Букингемском дворце перед коронацией / Фото: Getty Images

"Уважение и восхищение принцессой Мэри и большой "стыд, позор, позор тебе", наследному принцу Фредерику…", "К сожалению, это подрывает целостность датской королевской семьи", "Она дала королевской семье более заметное присутствие в мире, что вызвало восхищение и уважение со всего мира", - пишут в комментариях люди, поддерживающие кронпринцессы Мэри. "Я надеюсь, что принц Фредерик не разрушит это и будет мудро и проницательно думать о своей роли мужа, отца и наследника престола", - добавляет другой пользователь к вышесказанному.

Многие поклонники отмечают, что на публике Мэри и Фредерик давно не держатся за руки, как это было ранее.

"Нет, этот брак давно расторгнут. И теперь они могут это показать", — прокомментировал другой.  "Они выглядят очень уставшими", - добавил третий.

Кронпринцесса Мэри и кронпринц Фредерик / © Getty Images
Кронпринцесса Мэри и кронпринц Фредерик / Фото: Getty Images

Напомним, женщина, с которой кронпринцу приписывают роман, прокомментировала ситуацию публично и заявила, что отрицает какие-либо отношения с наследником датского престола.

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Дата публикации
Просмотры
981
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