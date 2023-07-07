Датская кронпара отдыхает на Ибице: принцессу Мэри запечатлели в купальнике

Датские кронпринц и кронпринцесса отправились на семейные отдых на Ибицу.

Редко когда увидишь венценосных особ в купальниках, но папарацци удалось сделать кадры 50-летней кронпринцессы Мэри. Опубликовало фото издание Daily Mail.

Супруга наследника датского трона позировала в море в своем любимом купальнике за 245 долларов от Copenhagen Cartel. А ее 50-летний муж в купальных шортах.

Королевская пара отдыхает от королевских обязанностей со своими четырьмя детьми: 17-летним принцем Кристианом, 16-летней принцессой Изабеллой, а также 12-летними близнецами - принцем Винсентом и принцессой Жозефиной.

Датская королевская семья с детьми / Фото: Getty Images

Ранее, напомним, мы показывали вам фотоподборку, как выглядели королевские особы в купальниках.

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