Датская кронпринцесса получила положительный тест на COVID-19

Рождественские планы кронпринцессы Мэри под сомнением, поскольку она получила положительный тест на COVID-19.

В настоящее время королевская особа изолирована во дворце Фредерика VIII в замке Амалиенборг, в Копенгагене. Дворец подтверждает, что другие члены семьи принцессы не имеют положительный результат на вирус.

В заявлении говорится, что наследная принцесса Мэри останется в изоляции. А значит, и рождественские праздники Мэри может провести совсем иначе, чем планировала. Отметим, наследный принц Фредерик и наследная принцесса Мэри и их семья должны провести Рождество в замке Марселисборг в Орхусе с 81-летней королевой Маргрете II. Но сможет ли принцесса получить к тому времени отрицательный тест, пока остается неизвестным.

Королева Маргрете II c сыном Фредериком и невесткой Мэри / Getty Images

Напомним, ее старший сын принц Кристиан болел коронавирусом в декабре 2020 года после вспышки заболевания в его школе.

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