Датские король Фредерик X и бывшая королева Маргрете II показали, как создавали рождественские украшения
Датская королевская семья поделилась трогательным видео, на котором бывшая королева Маргрете II и ее сын король Фредерик X создают традиционное рождественское украшение.
Дворец поделился неожиданными фото короля рядом с его матерью, королевой Маргрете, в рамках специального новогоднего плана, отражающего их близость и семейное единство. Местом встречи был выбран дворец Френденсборг, где мать и сын встретились за обедом.
Это была необычная обстановка, полная символизма и эмоций, где они продолжили популярную датскую традицию — вязание рождественских сердечек для украшения елок. Самый трогательный момент наступил, когда королева Маргрете, явно растроганная, призналась, что не смогла научить его и его брата вязать в детстве.
Целью публикаций этих фото являлось пригласить всех присоединиться, насладиться процессом и отпраздновать волшебство Рождества вместе со своей матерью.
«Думаю, нам вместе это удалось», — радостно прокомментировали король и экс-королева.
