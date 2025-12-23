ТСН в социальных сетях

Датские король Фредерик X и бывшая королева Маргрете II показали, как создавали рождественские украшения

Датская королевская семья поделилась трогательным видео, на котором бывшая королева Маргрете II и ее сын король Фредерик X создают традиционное рождественское украшение.

Королева Маргрете II и король Фредерик X

Королева Маргрете II и король Фредерик X / © Датская королевская семья/Instagram

Дворец поделился неожиданными фото короля рядом с его матерью, королевой Маргрете, в рамках специального новогоднего плана, отражающего их близость и семейное единство. Местом встречи был выбран дворец Френденсборг, где мать и сын встретились за обедом.

Это была необычная обстановка, полная символизма и эмоций, где они продолжили популярную датскую традицию — вязание рождественских сердечек для украшения елок. Самый трогательный момент наступил, когда королева Маргрете, явно растроганная, призналась, что не смогла научить его и его брата вязать в детстве.

Королева Маргрете II и король Фредерик X / © Датская королевская семья/Instagram

Королева Маргрете II и король Фредерик X / © Датская королевская семья/Instagram

Целью публикаций этих фото являлось пригласить всех присоединиться, насладиться процессом и отпраздновать волшебство Рождества вместе со своей матерью.

«Думаю, нам вместе это удалось», — радостно прокомментировали король и экс-королева.

Королева Маргрете II  / © Датская королевская семья/Instagram

Королева Маргрете II  / © Датская королевская семья/Instagram

Напомним, ранее мы показывали, как датский «запасной» принц показал новые фото своей семьи и очаровательного питомца. Он является младшим сыном королевы Маргрете II.

Такса королевы Маргрете II  / © Датская королевская семья/Instagram

Такса королевы Маргрете II  / © Датская королевская семья/Instagram

