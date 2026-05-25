- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 149
- Время на прочтение
- 2 мин
Датские принц и принцессы поучаствовали в королевском забеге, а дворец поделился милыми фото
Дети короля Дании Фредерика X и королевы Мэри - принцесса Жозефина, принц Винсент и принцесса Изабелла – приняли участие в важном спортивном забеге.
Трое младших детей королевской четы приняли участие в семейном забеге на 1 милю The Royal Run 2026 в Копенгагене. Это масштабный ежегодный праздник бега и физической активности в Дании, основанный в 2018 году тогда еще наследным принцем, а ныне королем Фредериком X.
Главная особенность этого спортивного мероприятия в том, что в нем принимают участие члены датской королевской семьи. Они бегут наравне с обычными гражданами Дании, простыми людьми, которые любят бег.
В этом году в забеге также принимал участие король Фредерик X. В Instagram семьи были опубликованы фото и написано:
«Солнце светит, и скоро я начну свой Королевский забег этого года, стартуя в Рандерсе. В этом году на забег зарегистрировалось более 112 000 датчан, и я с нетерпением жду возможности вместе со своей семьей объехать страну и окунуться в атмосферу городов-организаторов», - заявил монарх.
Наследный принц Кристиан также принимал участие в забеге. Дворец опубликовал его фото и написал:
«Я с нетерпением жду прибытия в Рингкебинг через фьорд и участия в Королевском забеге вместе со всеми, кто пришел пройтись пешком, пробежать и поболеть за участников. До встречи на маршруте!», - написал Кристиан.
Королева Мэри, увы, не порадовала публику своей спортивной формой.