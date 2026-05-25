Датские принц и принцессы поучаствовали в королевском забеге, а дворец поделился милыми фото

Принцесса Жозефина, принц Винсент и принцесса Изабелла / © Getty Images

Трое младших детей королевской четы приняли участие в семейном забеге на 1 милю The Royal Run 2026 в Копенгагене. Это масштабный ежегодный праздник бега и физической активности в Дании, основанный в 2018 году тогда еще наследным принцем, а ныне королем Фредериком X.

Главная особенность этого спортивного мероприятия в том, что в нем принимают участие члены датской королевской семьи. Они бегут наравне с обычными гражданами Дании, простыми людьми, которые любят бег.

В этом году в забеге также принимал участие король Фредерик X. В Instagram семьи были опубликованы фото и написано:

«Солнце светит, и скоро я начну свой Королевский забег этого года, стартуя в Рандерсе. В этом году на забег зарегистрировалось более 112 000 датчан, и я с нетерпением жду возможности вместе со своей семьей объехать страну и окунуться в атмосферу городов-организаторов», - заявил монарх.

Король Фредерик X / © Датская королевская семья/Instagram

Наследный принц Кристиан также принимал участие в забеге. Дворец опубликовал его фото и написал:

«Я с нетерпением жду прибытия в Рингкебинг через фьорд и участия в Королевском забеге вместе со всеми, кто пришел пройтись пешком, пробежать и поболеть за участников. До встречи на маршруте!», - написал Кристиан.

Принц Кристиан / © Датская королевская семья/Instagram

Королева Мэри, увы, не порадовала публику своей спортивной формой.

Принцесса Жозефина, принц Винсент и принцесса Изабелла / © Датская королевская семья/Instagram

