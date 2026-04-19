Датские принц Винсент и принцесса Жозефина прошли обряд конфирмации: семья поделилась снимками

Датская королевская семья после конфирмации принца Винсента и принцессы Жозефины

Младшие дети короля Фредерика X и королевы Мэри — принц Винсент и принцесса Жозефина — прибыли во дворец Фреденсборг вместе со своими родителями, а также своим старшим братом — наследным принцем Кристианом и сестрой принцессой Изабеллой. Также на церемонии присутствовала бывшая королева и бабушка принца и принцессы — Маргрете II.

Таинство конфирмации совершил королевский духовник, епископ Хенрик Виг-Поульсен, в церкви замка Фреденсборг, сообщается на сайте датской королевской семьи.

Принцесса Жозефина появилась на церемонии в белом платье миди с цветочной вышивкой и квадратным вырезом от Birgit Hallstein, обута принцесса была в нюдовые туфли-слингбэки на невысоких каблуках. Также образ дополняла подвеска от Julie Sandlau с белыи пресноводным жемчугом и золотая цепочка с крестом, а в ушах были жемчужные серьги-висюльки.

Принц Винсент был в темно-синем костюме в полоску, галстуке и белой рубашке.

Королевская семья появилась перед фотографами перед главной лестницей дворца Фреденсборг.

«Для королевской семьи это был особенный день. Семья, крестные родители и друзья собрались во Фреденсборге, чтобы отпраздновать конфирмацию Их Королевских Высочеств принца Винсента и принцессы Жозефины», — говорится в подписи к фотографиям, опубликованным в Instagram.

А перед церемонией конфирмации в канцелярии были сделаны официальные фотографии Их Королевских Высочеств принца Винсента и принцессы Жозефины, их автор Карен Розецски.