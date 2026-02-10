- Дата публикации
Датский граф Николай отправился со своей возлюбленной на лыжный отдых в Альпы
Датский граф Николай отправился на горнолыжный отдых со своей давней подругой и поделился фотографиями, как наслаждался отпуском в своем Instagram.
Николай продемонстрировал свои навыки катания на лыжах, отправившись в Альпы со своей девушкой Бенедикте Тоуструп.
Датский граф, старший сын принца Иоахима и его первой жены Александры, графини Фредериксборгской, отправился в горы на сказочный отдых со своей подругой Бенедикте Тоуструп, с которой они вместе уже более семи лет. Они наслаждались отдыхом на снегу и катались.
Николай поделился в своем Instagram-аккаунте несколькими снимками, на которых он покоряет склоны, а также позировал для фотографии на вершине горы на фоне заснеженных деревьев.
«Снова в Альпах», — просто подписал датский принц пост с каруселью фотографий. Его девушка выразила свою любовь, оставив в комментариях один красный смайлик в виде сердечка.
На своей странице Бенедикте опубликовала еще несколько фотографий и видео с поездки, которая, судя по всему, была с друзьями, включая милое видео, где Николай поправляет ей прическу и шлем перед тем, как они отправились на склоны.
«Слава богу, он еще и лыжник», — подписала она трогательный момент.
