- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 364
- Время на прочтение
- 1 мин
Датский граф Николай со своей девушкой съездил на охоту: пара показала фото
Девушка датского графа Николая провела с ним время на природе и поделилась снимками на своей странице в Instagram.
25-летняя датская модель и основательница модного бренда BénéSoie даже на охоту оделась стильно.
На ней была рубашка, галстук и зеленый жакет, а также удлиненная куртка с карманами и штаны и удобные ботинки. Также Бенедикте надела кепку, волосы собрала в низкий хвост и сделала легкий макияж.
Граф Николай, который является сыном датского принца Иоахима (младшего сына королевы Маргрете II), тоже был в рубашке в клетку, джемпере и с галстуком, он надел зеленую тканевую куртку и брюки в тон, а также обул резиновые сапоги и был в кепке. На охоту пара взяла и своих собак, их можно увидеть на фотографиях.