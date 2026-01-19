Датский граф Николай со своей девушкой съездил на охоту: пара показала фото

Бенедикте Туструп и граф Николай / © instagram.com/benediktethoustrup

25-летняя датская модель и основательница модного бренда BénéSoie даже на охоту оделась стильно.

На ней была рубашка, галстук и зеленый жакет, а также удлиненная куртка с карманами и штаны и удобные ботинки. Также Бенедикте надела кепку, волосы собрала в низкий хвост и сделала легкий макияж.

Граф Николай, который является сыном датского принца Иоахима (младшего сына королевы Маргрете II), тоже был в рубашке в клетку, джемпере и с галстуком, он надел зеленую тканевую куртку и брюки в тон, а также обул резиновые сапоги и был в кепке. На охоту пара взяла и своих собак, их можно увидеть на фотографиях.

Собаки пары / © instagram.com/benediktethoustrup

