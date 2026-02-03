Датский король Фредерик X также фигурирует в письмах Эпштейна

Король Фредерик X / © Associated Press

Как сообщает датская газета «Ekstra Bladet», король Фредерик X также упоминается в документах, связанных с опальным финансистом и сексуальным преступником.

В одном из электронных писем, датированном 2012 годом, сообщалось, что Эпштейн во время своей поездки в Данию должен был встречаться с тогда еще наследным принцем Фредериком. А в другой части документов тогдашний принц вместе со своим личным секретарем фигурирует в списке подтвержденных гостей на ужин, хотя неизвестно, присутствовал ли Фредерик на мероприятии на самом деле.

Король Фредерик X и его жена королева Мэри / © Getty Images

Напомним, ранее мы писали, что будущая королева Норвегии столкнулась с последствиями после обнародования ее переписки с Эпштейном.

Кронпринцесса Метте-Марит / © Getty Images

А также шведская королевская семья выступила с заявлением, поддержав принцессу Софию, с которой Джеффри Эпштейн также был знаком и пытался наладить связь.