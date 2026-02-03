- Дата публикации
Датский король Фредерик X также фигурирует в письмах Эпштейна
Старший сын бывшей королевы Маргрете II очевидно был знаком с осужденным педофилом Джеффри Эпштейном.
Как сообщает датская газета «Ekstra Bladet», король Фредерик X также упоминается в документах, связанных с опальным финансистом и сексуальным преступником.
В одном из электронных писем, датированном 2012 годом, сообщалось, что Эпштейн во время своей поездки в Данию должен был встречаться с тогда еще наследным принцем Фредериком. А в другой части документов тогдашний принц вместе со своим личным секретарем фигурирует в списке подтвержденных гостей на ужин, хотя неизвестно, присутствовал ли Фредерик на мероприятии на самом деле.
Напомним, ранее мы писали, что будущая королева Норвегии столкнулась с последствиями после обнародования ее переписки с Эпштейном.
А также шведская королевская семья выступила с заявлением, поддержав принцессу Софию, с которой Джеффри Эпштейн также был знаком и пытался наладить связь.