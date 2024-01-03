Датский королевский дом объявил тронное имя нового короля и титули его жены и детей

Датский королевский дом объявил новые титулы старших членов семьи после того, как королева Маргрете II объявила, что отрекается от престола в пользу старшего сына.

Дворец подтвердил, что старший сын и преемник королевы Маргрете будет называться королем Фредериком X, а его жена — королевой Мери.

Кронпринцесса Мэри и кронпринц Фредерик / Фото: Associated Press

"В воскресенье, 14 января 2024 года, Его Высочество наследный принц вступает на датский трон как Его Величество король Фредерик X. В то же время Ее Королевское Высочество наследная принцесса будет называться Ее Величеством королевой Мери", — говорится в заявлении датского королевского двора. "Королевская чета отныне будет носить титул Король и Королева Дании".

Старший сын короля и королевы – 18-летний принц Кристиан – становится наследником престола и отныне будет называться Его Королевское Высочество наследный принц Кристиан. У остальных детей пары (у них есть еще младший сын и две дочери) титулы не изменились.

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А Маргрете II продолжит носить титул Ее Величества Королевы Маргрете.

Королева Маргрете II / Фото: Getty Images

Королева Маргрете стала первым датским правителем, отрекшимся от престола с 1523 года. Источники, которые остаются не названными, предполагают, что королева, планировавшая править до своей смерти, отреклась от трона, чтобы спасти брак своего сына и его супруги. Накануне нового года в прессе разразился скандал, связанный с тем, что кронпринца застукали во время прогулки и ужина с мексиканской светской львицей во время его поездки в Испанию.

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