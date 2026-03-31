Датский королевский дом сделал заявление о будущем принцессы Изабеллы

Принцесса Изабелла / © Датская королевская семья/Instagram

В официальном заявлении датский королевский дом объявил, что после сдачи выпускных экзаменов принцесса пройдет обязательную военную службу в гусарском гвардейском полку в Слагельсе. Ее старший брат, принц Кристиан, завершил там обучение в прошлом году.

Однако в том же заявлении подчеркивается ключевое различие в ее подготовке, которая будет более требовательной.

Согласно заявлению, Изабелла будет одной из первых, кто завершит новую 11-месячную обязательную военную службу, что значительно дольше, чем у его брата, чья подготовка длилась четыре месяца и началась в феврале 2025 года.

В прошлом году принцесса Изабелла посетила казармы гусарского гвардейского полка в рамках семейного визита, где смогла поближе познакомиться с военной жизнью своего брата.

Напомним, 21 апреля принцессе Изабелле исполнится 19 лет, что ознаменует завершение важного года после достижения совершеннолетия. В отличие от своего брата Кристиана, который взял годичный перерыв в учебе, она планирует усердно учиться.

Принцесса Изабелла с мамой королевой Мэри / © Getty Images

