ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
88
Время на прочтение
1 мин

Датский королевский дом сделал заявление о будущем принцессы Изабеллы

В этом году, закончив среднюю школу, вторая дочь короля Фредерика X и королевы Мэри решила пойти по стопам своего старшего брата и наследника датского престола — принца Кристиана.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцесса Изабелла

Принцесса Изабелла / © Датская королевская семья/Instagram

В официальном заявлении датский королевский дом объявил, что после сдачи выпускных экзаменов принцесса пройдет обязательную военную службу в гусарском гвардейском полку в Слагельсе. Ее старший брат, принц Кристиан, завершил там обучение в прошлом году.

Однако в том же заявлении подчеркивается ключевое различие в ее подготовке, которая будет более требовательной.

Принцесса Изабелла

Принцесса Изабелла

Согласно заявлению, Изабелла будет одной из первых, кто завершит новую 11-месячную обязательную военную службу, что значительно дольше, чем у его брата, чья подготовка длилась четыре месяца и началась в феврале 2025 года.

В прошлом году принцесса Изабелла посетила казармы гусарского гвардейского полка в рамках семейного визита, где смогла поближе познакомиться с военной жизнью своего брата.

Принц Кристиан / © Getty Images

Принц Кристиан / © Getty Images

Напомним, 21 апреля принцессе Изабелле исполнится 19 лет, что ознаменует завершение важного года после достижения совершеннолетия. В отличие от своего брата Кристиана, который взял годичный перерыв в учебе, она планирует усердно учиться.

Принцесса Изабелла с мамой королевой Мэри / © Getty Images

Принцесса Изабелла с мамой королевой Мэри / © Getty Images

Дата публикации
Количество просмотров
88
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie