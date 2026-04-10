Датский королевский дворец объявил о важном событии в жизни графини Афины — младшей внучки королевы Маргрете II
Весна 2026 года запомнится в датской королевской семье как совершеннолетие для ее младших членов.
После объявления о конфирмации близнецов принца Винсента и принцессы Жозефины, стали известны подробности конфирмации их кузины, графини Афины – дочери брата короля Фредерика X, принца Иоахима и его второй жены принцесса Мари.
Ранее сообщалось, что 18 апреля 2026 года принц Винсент и принцесса Жозефина, дети короля Фредерика X и королевы Марии, примут таинство в церкви во дворце Фреденсборг. Это традиционное место проведения монархических торжеств, церемония, на которой, как ожидается, будут присутствовать старшие члены семьи.
А конфирмация графини Афины будет разительно отличаться от такого же мероприятия ее брата и сестры. Она состоится 2 мая 2026 года, за тысячи километров от дома: в лютеранской церкви Джорджтауна в Вашингтоне, округ Колумбия.
Хотя сын Маргрете II и его жена, принцесса Мария, подтвердили свое намерение вернуться жить в Данию, это произойдет не раньше лета 2027 года, поэтому они решили, что Афина получит подтверждение своей веры в Соединенных Штатах.
Конфирмация - это обряд осознанного принятия веры, после нее человек официально становится частью церкви.