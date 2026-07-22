Датскому графу Феликсу сегодня 24: королевский дворец поделился новым фото именинника

Семья датского принца Иоахима / © Датская королевская семья/Instagram

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Внуку королевы Маргрете, графу Феликсу, сегодня исполняется 24 года. Феликс – сын принца Иоахима (младшего сына королевы Маргрете II) от его первого брака с принцессой Александрой.

«С Днем рождения Его Превосходительства графа Феликса. По случаю 24-летия графа публикуется портрет Его Превосходительства с семьей. Портрет был сделан в январе 2026 года», - говорится в подписи под снимком, автором которого стал Якоб Кирк.

Семья датского принца Иоахима / © Датская королевская семья/Instagram

Граф Феликс родился 22 июля 2002 года в Копенгагене, в университетском госпитале в семье принца Иоахима от первой жены Александры Фредериксборгской.

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Сегодня, напомним, свой 13-й день рождения отмечает принц Джордж Уэльский – будущий король Великобритании.

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