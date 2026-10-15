Датскому кронпринцу исполнился 21 год: королевский дворец поделился новыми снимками именинника

Принц Кристиан / © instagram.com/detdanskekongehus

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По этому случаю датский королевский двор опубликовал новые портретные фото именинника.

На снимках наследный принц впервые предстает в парадной форме Королевской гвардии. На шее у Кристиана — Великий командорский крест ордена Даннеброга, которым Его Величество Король наградил наследного принца в связи с его днем ​​рождения. Великий командор — высшая степень ордена Даннеброга, которая присуждается только княжеским (королевским) особам, уже являющимся рыцарями-слонами.

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Принц Кристиан / © instagram.com/detdanskekongehus

Кроме того, на портретах можно увидеть орден Слона со звездой, нагрудную звезду ордена Даннеброга, а также памятные и мемориальные медали, которые получил Его Королевское Высочество.

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Портреты были сделаны за несколько недель до дня рождения в вестибюле дворца Кристиана VII в Амалиенборге.

Принц Кристиан / © instagram.com/detdanskekongehus

Ранее мы рассказывали о том, что известно о наследнике датского престола.

Принц Кристиан / © instagram.com/detdanskekongehus

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