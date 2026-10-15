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Датскому кронпринцу исполнился 21 год: королевский дворец поделился новыми снимками именинника
Его Королевскому Высочеству наследному принцу Дании Кристиану сегодня исполняется 21 год.
По этому случаю датский королевский двор опубликовал новые портретные фото именинника.
На снимках наследный принц впервые предстает в парадной форме Королевской гвардии. На шее у Кристиана — Великий командорский крест ордена Даннеброга, которым Его Величество Король наградил наследного принца в связи с его днем рождения. Великий командор — высшая степень ордена Даннеброга, которая присуждается только княжеским (королевским) особам, уже являющимся рыцарями-слонами.
Кроме того, на портретах можно увидеть орден Слона со звездой, нагрудную звезду ордена Даннеброга, а также памятные и мемориальные медали, которые получил Его Королевское Высочество.
Портреты были сделаны за несколько недель до дня рождения в вестибюле дворца Кристиана VII в Амалиенборге.
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