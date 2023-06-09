Давно не видели: 53-летняя Мелания Трамп в балетках и с сумкой Chanel появилась в Нью-Йорке

Бывшая первая леди США Мелания Трамп попала в объективы папарацци на улицах Нью-Йорка. Она вышла из автомобиля и направлялась к Trump Tower на Манхэттене.

Мелания выглядела стройно и стильно. Она скомбинировала черный свитер и юбку миди А-силуэта песочного цвета с карманами и таким же поясом на талии.

Когда Трамп была в статусе первой леди, она всегда носила высокие каблуки, а сейчас женщина предпочитает удобную обувь на плоской подошве. На Мелании были бежевые балетки с черными носками Chanel, которые она дополнила черной стеганой сумочкой от французского Модного дома.

Мелания Трамп / Фото: Getty Images

Волосы Трамп уложили в красивую прическу с локонами, на лицо надела черные солнцезащитные очки и завершили лук длинным французским маникюром.

Напомним, бывшему президенту США Дональду Трампу предъявлены обвинения по 7 пунктам по делу о хранении секретных документов. Он должен явиться в суде Майами во вторник, 13 июня. Это первый случай в истории страны, когда бывшему президенту было объявлено федеральное обвинение. Трамп настаивает на своей невиновности и обвиняет нынешнего президента в преследовании по политическим мотивам.

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