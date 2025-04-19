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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
278
Время на прочтение
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Давно не видели: 85-летняя Нэнси Пелоси посетила мероприятие с мужем

Известный политик, которая неоднократно поддерживала Украину, вышла на красную дорожку.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Нэнси Пелоси

Дэниел Лури, Нэнси и Пол Пелоси / © Getty Images

Бывший спикер Палаты представителей США — 85-летняя Нэнси Пелоси — посетила гала-премьеру фильма Rebuilding в честь открытия 68-го Международного кинофестиваля в Сан-Франциско.

Это мероприятие политик посетила с мужем Полом Пелоси. Она появилась на красной дорожке в кедах, штанах и свитере, а также удлиненной куртке.

/ © Getty Images

© Getty Images

Нэнси Пелоси замужем за бизнесменом Полом Пелоси с 1963 года. У них пятеро детей: Нэнси Корин, Кристин, Жаклин, Пол и Александра, а также девять внуков. Вместе пара также посещает и другие мероприятие, например, спортивные. 15 апреля их заметили на баскетболе в Сан-Франциско.

/ © Associated Press

© Associated Press

/ © Associated Press

© Associated Press

/ © Associated Press

© Associated Press

Нэнси Пелоси / © Getty Images

Нэнси Пелоси / © Getty Images

Нэнси Пелоси / © Getty Images

Нэнси Пелоси / © Getty Images

Нэнси Пелоси / © Associated Press

Нэнси Пелоси / © Associated Press

Нэнси Пелоси / © Associated Press

Нэнси Пелоси / © Associated Press

Нэнси Пелоси / © Associated Press

Нэнси Пелоси / © Associated Press

Нэнси Пелоси / © Associated Press

Нэнси Пелоси / © Associated Press

Нэнси Пелоси / © Associated Press

Нэнси Пелоси / © Associated Press

Нэнси Пелоси / © Associated Press

Нэнси Пелоси / © Associated Press

Нэнси Пелоси / © Associated Press

Нэнси Пелоси / © Associated Press

Нэнси Пелоси / © Associated Press

Нэнси Пелоси / © Associated Press

Нэнси Пелоси / © Associated Press

Нэнси Пелоси / © Associated Press

Нэнси Пелоси / © Getty Images

Нэнси Пелоси / © Getty Images

Нэнси Пелоси / © Associated Press

Нэнси Пелоси / © Associated Press

Нэнси Пелоси / © Associated Press

Нэнси Пелоси / © Associated Press

Нэнси Пелоси / © Getty Images

Нэнси Пелоси / © Getty Images

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Дата публикации
Количество просмотров
278
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