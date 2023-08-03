Давно не видели: Меган Маркл и принц Гарри неожиданно появились в новом видео

Герцог и герцогиня Сассекские позвонили по телефону получателям первых в истории грантов в сфере ответственных технологий.
Сейчас Меган Маркл и принц Гарри пытаются вести спокойную и непубличную жизнь, воспитывая детей в своем роскошном загородном доме в Калифорнии. Пара крайне редко выходит в свет или принимает участие в каких-либо мероприятиях, но несмотря на такую отдаленность от глаз поклонников, они продолжают заниматься своим фондом Archewell и, соответственно, благотворительностью.
Но совершенно неожиданным стало то, что супруги появились в новом видео, где поддержали благотворительную инициативу и позвонили получателям грантов первого Фонда поддержки молодежи в сфере ответственных технологий (Responsible Technology Youth Power Fund), сооснователями которого они являются, чтобы поздравить.
Супруги поговорили с победителями программы и обсудили их проекты.
Ролик был снят в саду их роскошного дома, а а разговоре герцог Сассекский упомянул своих детей - четырехлетнего сына Арчи и двухлетнюю дочь Лилибет, сказав одному победителю следующее: "Спасибо вам за все, что вы делаете. Наши дети особенно вам благодарны".
"Они еще не знают этого, но узнают!" - добавила Меган.
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