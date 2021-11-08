Давно не видели: Мелания Трамп в стильном тренче и с длинным маникюром сходила на бейсбольный матч

Давно не видели: Мелания Трамп в стильном тренче и с длинным маникюром сходила на бейсбольный матч

51-летняя бывшая первая леди США впервые за долгое время появилась на публике.

Давно мы не видели Меланию Трамп и уже успели по ней соскучиться. После того как ее супруг Дональд Трамп покинул пост президента, Мелания перестала появляться на публике и наслаждается жизнью вне камер в роскошном особняке Мар-а-Лаго в Палм-Бич, Флорида.

И вот наконец-то она вышла в свет. Вместе с супругом Мелания сходила на бейсбольный матч "Атланта Брейвс" – "Хьюстон Астрос", который прошел в Атланте, штат Джорджия.

Мелания Трамп / Associated Press

Бывшая первая леди выглядела прекрасно. Она была в отличном настроении. На Мелании был стильный тренч с поясом, из-под которого выглядывали черные рукава наряда.

Мелания Трамп / Associated Press

Аутфит госпожа Трамп дополнила своей фирменной укладкой с локонами и макияжем смоки-айс.

Мелания Трамп / Associated Press

На руках у нее были золотые кольца. Длинный молочный маникюр, который она не позволяла себе за время пребывания в статусе первой леди, завершил ее образ.

Мелания Трамп / Associated Press

Дональд Трамп был одет в черное пальто, белую рубашку, красный галстук и черные брюки.

Стильные образы Мелании Трамп (20 фото)

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