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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
117
Время на прочтение
1 мин

Давно не видели: папарацци подловили Джилл Байден в эспадрильях и наряде с анималистическим принтом

Экс-первую леди США заметили с пасынком в Малибу.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Джилл Байден

Джилл Байден / © Getty Images

Бывшая первая леди США Джилл Байден попала в объективы папарацци в Малибу, штат Калифорния. Вместе с ней был ее пасынок Хантер Байден. Она была запечатлена спиной к фотокамере.

Джилл была одета в элегантный жакет трендового цвета сливочного масла и черно-белую юбку миди с анималистическим принтом.

Джилл Байден / © Getty Images

Джилл Байден / © Getty Images

Аутфит экс-первая леди дополнила любимыми черными эспадрильями на бежевой веревочной танкетке и с черными завязками вокруг лодыжек. У нее была укладка с локонами.

Напомним, Джилл Байден сходила в театр в голубом обтягивающем платье, которое скомбинировала со слингбэками цвета металлик.

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Дата публикации
Количество просмотров
117
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