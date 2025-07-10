- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 117
- Время на прочтение
- 1 мин
Давно не видели: папарацци подловили Джилл Байден в эспадрильях и наряде с анималистическим принтом
Экс-первую леди США заметили с пасынком в Малибу.
Бывшая первая леди США Джилл Байден попала в объективы папарацци в Малибу, штат Калифорния. Вместе с ней был ее пасынок Хантер Байден. Она была запечатлена спиной к фотокамере.
Джилл была одета в элегантный жакет трендового цвета сливочного масла и черно-белую юбку миди с анималистическим принтом.
Аутфит экс-первая леди дополнила любимыми черными эспадрильями на бежевой веревочной танкетке и с черными завязками вокруг лодыжек. У нее была укладка с локонами.
Напомним, Джилл Байден сходила в театр в голубом обтягивающем платье, которое скомбинировала со слингбэками цвета металлик.