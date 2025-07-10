Давно не видели: папарацци подловили Джилл Байден в эспадрильях и наряде с анималистическим принтом

Джилл Байден / © Getty Images

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Бывшая первая леди США Джилл Байден попала в объективы папарацци в Малибу, штат Калифорния. Вместе с ней был ее пасынок Хантер Байден. Она была запечатлена спиной к фотокамере.

Джилл была одета в элегантный жакет трендового цвета сливочного масла и черно-белую юбку миди с анималистическим принтом.

Джилл Байден / © Getty Images

Аутфит экс-первая леди дополнила любимыми черными эспадрильями на бежевой веревочной танкетке и с черными завязками вокруг лодыжек. У нее была укладка с локонами.

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Напомним, Джилл Байден сходила в театр в голубом обтягивающем платье, которое скомбинировала со слингбэками цвета металлик.