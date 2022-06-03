Давно не видели: Тереза Мэй в изумрудном наряде и шляпе посетила празднование платинового юбилея Елизаветы II

Давно не видели: Тереза Мэй в изумрудном наряде и шляпе посетила празднование платинового юбилея Елизаветы II

Бывшая премьер-министр Великобритании выбрала для своего появления на публике изысканный наряд.

Сегодня, 3 июня, в Лондоне, в соборе Святого Павла состоялась торжественная служба в честь платинового юбилея правления королевы Елизаветы II. На мероприятие прибыли все члены королевской семьи.

Принц Уильям и герцогиня Кембриджская / Фото: Associated Press

Службу также посетила бывшая премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, которую мы давно не видели и, честно говоря, соскучились.

Тереза Мэй / Фото: Associated Press

Мэй, которая славилась за время своего премьерства любовью к экстравагантным аутфитам, появилась в изумрудном образе. На ней было платье и жакет с рукавами три четверти с синим поясом на талии.

Тереза Мэй / Фото: Associated Press

Лук Тереза дополнила элегантной шляпой, золотыми украшениями и черным клатчем.

Тереза Мэй / Фото: Associated Press

Сопровождал Мэй ее муж Филип Мэй, который был одет в черный костюм, белую рубашку и темно-синий галстук в мелкие пятнышки.

Тереза Мэй с мужем / Фото: Associated Press

Мероприятие также посетил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и его супруга Керри Джонсон, которая подчеркнула стройную фигуру красным платьем, к которой подобрала красную шляпу с перьями.

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