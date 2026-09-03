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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Время на прочтение
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Давно не видели: Тереза Мэй в костюме цвета фуксии и леопардовых балетках пришла в Британский музей

Бывшая премьер-министр Великобритании привлекла внимание эффектным сочетанием цветов и обувью с анималистическим принтом.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Тереза Мэй

Тереза Мэй / © Getty Images

Бывшая премьер-министр Великобритании Тереза Мэй впервые за долгое время появилась на публичном мероприятии. Политик посетила выставку гобеленов из Байо в Британском музее в Лондоне.

Для своего редкого выхода 69-летняя Мэй выбрала очень яркий образ. На ней был костюм насыщенного фуксиевого цвета, состоящий из классического однобортного жакета с карманами и широких брюк. Под жакет она надела белую блузку с воротником-стойкой.

Тереза Мэй / © Getty Images

Тереза Мэй / © Getty Images

Особое внимание привлекала обувь Терезы. Она надела балетки с леопардовым принтом и тонкими ремешками. Мэй давно известна своей любовью к необычной обуви и часто делает именно ее акцентом своих нарядов.

Кроме того, бывшая премьер-министр держала в руке небольшой черный клатч с золотистой цепочкой. Образ она дополнила лаконичными серьгами, кольцами и часами. На губах у Терезы была красная помада, а ее короткие седые волосы были уложены в привычную объемную прическу.

Политик улыбалась фотографам и выглядела великолепно во время этого редкого светского выхода.

Напомним, выставку гобеленов из Байо посетили также Брижит Макрон с мужем и королевская чета Великобритании.

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