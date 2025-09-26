- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 72
- Время на прочтение
- 1 мин
Давно не видели: Тереза Мэй в ярком наряде и с красной помадой появилась на саммите
Это первый публичный выход политика за долгое время.
Бывший премьер-министр Великобритании Тереза Мэй посетила ежегодный саммит Concordia 2025, который состоялся в отеле Sheraton New York Times Square в Нью-Йорке. Это первый публичный выход политика за долгое время.
На мероприятии она появилась в ярком деловом образе. На Терезе был костюм розово-фиолетового оттенка и блузка с разноцветным принтом.
Мэй сделала стильную укладку с прикорневым объемом, макияж с красной помадой, уши украсила золотыми серьгами, а на руке был цветной широкий браслет.