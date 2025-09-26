ТСН в социальных сетях

Давно не видели: Тереза Мэй в ярком наряде и с красной помадой появилась на саммите

Это первый публичный выход политика за долгое время.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Тереза Мэй

Тереза Мэй / © Getty Images

Бывший премьер-министр Великобритании Тереза Мэй посетила ежегодный саммит Concordia 2025, который состоялся в отеле Sheraton New York Times Square в Нью-Йорке. Это первый публичный выход политика за долгое время.

Тереза Мэй / © Getty Images

Тереза Мэй / © Getty Images

На мероприятии она появилась в ярком деловом образе. На Терезе был костюм розово-фиолетового оттенка и блузка с разноцветным принтом.

Мэй сделала стильную укладку с прикорневым объемом, макияж с красной помадой, уши украсила золотыми серьгами, а на руке был цветной широкий браслет.

