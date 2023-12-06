Даже оленей покормили: королева Камилла пригласила детей украсить елку в Кларенс-хаусе

Королева Камилла по традиции пригласила детей и пациентов Дома Дугласа, чтобы нарядить елку в Кларенс-хаусе.

Супруга короля Чарльза каждый год является хозяйкой подобного мероприятия, а еще встречает оленей в этот день вместе со своими гостями.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Королева открыла королевскую резиденцию для детей и семей, поддерживаемых Домом Хелен и Дугласа и Благотворительным фондом чудесных детей Роальда Даля. Помимо чести украсить рождественскую елку Кларенс-хауса, детей и их семьи ждало несколько праздничных сюрпризов.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Королева стала покровительницей Дома Хелен и Дугласа еще в 2007 году, когда была герцогиней Корнуольской. В этом году Камилла пригласила детей в Кларенс-хаус нарядить елку уже в 17-й раз. А с 2017 года Камилла является покровительницей благотворительной организации "Удивительные дети" Роальда Даля, пишет express.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Во время своего визита дети также посмотрели выступление оркестра и стрелков из винтовок, а также их ждал особый сюрприз от Санты и его оленей. Ее Величество лично встречала оленей и помогала их кормить, и сказала: "Они очень милые и явно скоро будут очень заняты".

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Королева появилась на празднике в изумрудном платье, к которому была пришпилена брошь с бриллиантами и изумрудом, в ушах у нее были жемчужные серьги, дневной макияж на лице и лаконичная укладка.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Напомним, в этом году члены королевской семьи традиционно проведут праздники в Сандрингеме и впервые к Камилле присоединятся ее дети и внуки.

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