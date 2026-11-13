"Дела идут не очень хорошо": норвежский принц Сверре Магнус впервые публично заговорил о своей личной жизни

Принц Сверре Магнус / © Getty Images

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Младший сын короля Хокона VIII и королевы Метте-Марит, давший интервью норвежской газете VG, в котором рассказал о своих первых месяцах в Португалии, признал, что, хотя он уже жил за границей во время своего пребывания в Италии, совместное проживание с другими студентами стало для него совершенно новым опытом.

Принц Сверре Магнус / © Getty Images

«Жить в студенческом общежитии немного непривычно. Приятно знакомиться с людьми и готовить вместе», — объяснил он норвежскому СМИ. Он также рассказал об одной из привычек, которую перенял благодаря соседям по комнате: «Там, где я живу, есть несколько итальянцев, которые очень хорошо готовят, поэтому я часто тайком пробую их еду», - пишет vanitatis.

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Однако адаптация к новой жизни не обошлась без трудностей, особенно в учебе. В 20 лет принц был полностью поглощен подготовкой к экзаменам, и к этому этапу он подошел с усердием, но и с чувством юмора.

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Принц Сверре Магнус и его родители - королева Метте-Марит и король Хокон VIII / © Associated Press

«Я стараюсь изо всех сил, но пока не очень хорошо получается. Посмотрим», — признался он в интервью, добавив со смехом: «По крайней мере, я не самый худший в классе».

Один из самых спонтанных моментов разговора произошел, когда журналист поинтересовался его личной жизнью.

«Дела идут не очень хорошо», — сказал он, смеясь. Это краткое признание резко контрастировало с откровенностью его старшей сестры, принцессы Ингрид Александры, чья личная жизнь привлекала больше внимания СМИ и была предметом многочисленных спекуляций о возможных отношениях, ни одни из которых не были публично подтверждены.

Принц Сверре Магнус и принцесса Ингрид Александра / © Getty Images

Напомним, принц Сверре Магнус учится в колледже Forward, где он получает степень в области делового администрирования. В этом же учебном заведении, но только на втором курсе, учится испанская инфанта София.

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