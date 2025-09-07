Делает это редко: король Чарльз прокомментировал состояние своего здоровья

Король Чарльз / © Associated Press

Реклама

На этой неделе король посетил университетскую больницу Мидленд-Метрополитен в Сметвике. Он встретился с пациентами, которые проходят лечение от онкологических заболеваний. Монарх прибыл сюда, чтобы официально открыть новый медицинский центр и встретиться с его персоналом, пациентами и волонтерами.

«Я не так уж плох», — сказал король Чарльз одному из пациентов, когда его спросили о выздоровлении, цитирует его слова журнал People. «Половина проблемы — вовремя обнаружить это, не так ли?» — сказал король и добавил: «Самое замечательное, я думаю, что они все лучше и лучше справляются с этими вещами. Проблема в том, что всегда есть надежда».

Король Чарльз беседует с пациентом в больнице / © Getty Images

Король Чарльз нечасто говорит о своем здоровье, и этот комментарий был не единственным, который он сделал о своем самочувствии.

Реклама

Монарх встретился с 85-летней Жаклин Пейдж в одном из отделений интенсивной терапии для пожилых людей в больнице, где она сказала ему, что «истощается». В ответ Чарльз пошутил: «Я знаю, это ужасно, и я уже это понял. Когда тебе больше 70, эти штуки работают не так хорошо».

Напомним, в ноябре королю Чарльзу исполнится 77 лет. Пока не известно, как будут проходить празднования дня рождения монарха, но, скорее всего, это будет в приватной обстановке.