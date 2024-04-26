Делала, как Меган: как выглядела королева Максима во время беременности

Они поженились в 2002 году, а осенью 2003 у них родилась первая дочь – наследная принцесса Катарина-Амалия. Уже в 2005 Максима забеременела вторым ребенком.

На этом фото тогда еще наследная принцесса Максима посещает музей Мори 18 апреля 2005 года в Токио. Она одета в горчичного цвета жакет с поясом и брюки. Максима держит руку на своем беременном животе, как обычно по привычке делают многие беременные женщины.

Королева Максима во время второй беременности в 2005 году / Фото: Getty Images

Кстати, Меган, герцогиню Сассекскую, когда она была беременна первенцем – принцем Арчи – за это сильно критиковала британская пресса.

Напомним, ранее мы показывали, как выглядели принцессы и королевы в интересном положении.

Королева Максима и король Виллем-Александр с дочерьми / Фото: Getty Images

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