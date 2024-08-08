Делала не только желто-голубой макияж: рассматриваем патриотический маникюр Ярославы Магучих

После своего выступления на летних Олимпийских играх в Париже украинская легкоатлетка Ярослава Магучих стала мировой звездой. О 22-летней девушке пишут мировые и украинские СМИ, ведь она завоевала не только "золото", но и запомнилась патриотическим образом.

Спортсменка уже традиционно заплела волосы в два колоска и сделала желто-голубой макияж глаз, однако это не все, потому что у нее был патриотический маникюр.

Ногти Ярослава накрасила прозрачным лаком и сделала на них узоры голубым и желтым цветами – абстрактные полоски на некоторых ногтях. Такой дизайн выглядел очень мило и идеально подходил к ее форме.

Ярослава Магучих / Фото: Getty Images

Также внимание Ярослава привлекла своим отдыхом, ведь дремала в спальнике между выступлениями. За это девушку назвали "спящей красавицей", однако такие ее действия было легко объяснить, ведь отдых помогает восстановиться перед следующим прыжком и в результате принес Магучих победу.

Ярослава Магучих / Фото: Associated Press

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