Делала реверанс и шутила: Кэти Перри опубликовала милое видео с Чарльзом и Камиллой

Судьи American Idol Кэти Перри и Лайонел Ричи в минувшие выходные были в Великобритании, куда приехали, чтобы выступить на коронационном концерте. Кэти даже была приглашена на саму церемонию коронации короля в Вестминстерское аббатство.

Кэти Перри / Фото: Getty Images

Когда воскресное шоу вышло в эфир, Кэти и Лайонел появились в эфире ABC, чтобы пообщаться с ведущим Райаном Сикрестом. Кэти Перри сказала: "Это было невероятно, и мы здесь, на коронационном концерте в Виндзорском замке". А ее коллега Лайонел продолжил: "Теперь мы пытаемся выяснить, что мы можем сделать, чтобы привнести в шоу что-то новое. Итак, ... у меня есть сюрприз". И потом перед камерой предстали Чарльз и Камилла.

Кэти Перри выступила на коронационном концерте / Фото: Associated Press

Поклонники шоу были в шоке, когда к судьям присоединились король и королева. Кэти Перри сделала реверанс, а Чарльз пошутил: "Я просто хотел проверить, как долго вы будете пользоваться этой комнатой". Лайонел продолжил: "Мы должны немедленно отказаться от комнаты".

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Он поблагодарил Чарльза и Камиллу за гостеприимство, прежде чем король заметил: "Нет, спасибо за ваше блестящее выступление, а также Кэти. Это действительно было так".

Далее королевская чета и ведущие немного поговорили о вечеринке, Кэти мило еще раз присела в реверансе, когда к ней дотронулась мимолетно Камилла, и было заметно, что певица немного волновалась. А Чарльз и Камилла держались спокойно и сдержанно, хотя, возможно, они просто немного устали.

Король Чарльз и королева Камилла / Фото: Associated Press

Кэти Перри, с которой произошел небольшой конфуз, когда она шла на церемонию коронации, в этот раз была в зеленом платье без бретелек с большим жемчужным ожерельем на шее и высокой прической. Видео певица поделилась в своем Instagram.

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