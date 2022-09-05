Делала селфи и болела за Серену: Эшли Грэм на трибунах чемпионата по теннису

Модель plus-size Эшли Грэм активно болела за Серену Уильямс во время Открытого чемпионата США в Нью-Йорке.
40-летняя Серена Уильямс проиграла последний теннисный матч в карьере под овации стадиона. Она проиграла австралийке Айле Томлянович в третьем круге чемпионата US Open. Несмотря на проигрыш, стадион аплодировал Уильямс стоя. Теннисистка после игры подтвердила свои намерения покинуть большой спорт.
Эшли Грэм очень активно болела за Серену на трибунах. Мать троих детей была одета в черный топ на бретельках и белые штаны с накладными карманами.
Она распустила длинные волосы, сделала легкий дневной макияж и успела поболеть и даже сделать несколько селфи.
Эшли также присутствовала среди болельщиков на трибунах в первый день Открытого чемпионата США 2022 года в Национальном теннисном центре Билли Джин Кинг USTA в Нью-Йорке.
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