Делала селфи и болела за Серену: Эшли Грэм на трибунах чемпионата по теннису

Модель plus-size Эшли Грэм активно болела за Серену Уильямс во время Открытого чемпионата США в Нью-Йорке.

40-летняя Серена Уильямс проиграла последний теннисный матч в карьере под овации стадиона. Она проиграла австралийке Айле Томлянович в третьем круге чемпионата US Open. Несмотря на проигрыш, стадион аплодировал Уильямс стоя. Теннисистка после игры подтвердила свои намерения покинуть большой спорт.

Эшли Грэм / Фото: Getty Images

Эшли Грэм очень активно болела за Серену на трибунах. Мать троих детей была одета в черный топ на бретельках и белые штаны с накладными карманами.

Она распустила длинные волосы, сделала легкий дневной макияж и успела поболеть и даже сделать несколько селфи.

Эшли Грэм / Фото: Getty Images

Эшли также присутствовала среди болельщиков на трибунах в первый день Открытого чемпионата США 2022 года в Национальном теннисном центре Билли Джин Кинг USTA в Нью-Йорке.

Эшли Грэм / Фото: Getty Images

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