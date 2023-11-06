Делала то, что обычно запрещено: королеву Летицию запечатлели фотографы на улице

Недавно мы рассказывали, как королева Летиция посетила кинофестиваль Opera Prima в кинотеатре Cine Moncayo в Туделе.

Во время мероприятия королевская особа продемонстрировала стильный лук в шерстяном платье от Cortana и обута в высокие кожаные сапоги Nina Ricci.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Летиция охотно общалась с людьми, которые прибыли ее поприветствовать к кинотеатру. Она подошла к ограждению вместе с охраной и приветствовала публику, пожимала всем руки, а также не отказала в автографе одной даме.

Известно, что членами британской королевской семьи запрещено давать автографы, это запрещается с целью того, чтобы никто не мог подделать подпись королевских особ. Но в испанском королевстве такого похоже нет.

Также на этом же мероприятии какая-то незнакомка хотела похлопать по щеке королеву Летицию, и реакция супруги короля Филиппа VI не заставила себя долго ждать.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

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