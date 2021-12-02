Делала венки и рождественские украшения: графиня Софи на официальном мероприятии

Графиня Уэссекская Софи 1 декабря, в первый день календарной зимы выполняла свои королевские обязанности.

Софи посетила Инициативу по вопросам инвалидности, чтобы отметить Международный день людей с инвалидностью в Камберли. Во время визита Ее Королевское Высочество приняла участие в музыкальной и театральной постановке, а также в нескольких мастерских, где она помогала создавать шоколадные рождественские скульптуры и рождественские венки.

Графиня Уэссекская Софи / Getty Images

Приехала Софи на эту встречу в ярко-синем пальто и оливковых брюках клеш, подобрав к ним замшевые ботинки на каблуках. Под пальто был синий джемпер и белая рубашка под ним. Графиня собрала часть волос сзади заколкой и надела золотые серьги. Она была улыбчивой и в прекрасном настроении.

Графиня Уэссекская Софи / Getty Images

Кстати, а вы знали, что в канун Рождества и праздников можно написать письмо во дворец и получить открытку в ответ. Как написать графине Софи и ее мужу принцу Эдварду, мы вам рассказывали здесь.

Графиня Уэссекская Софи / Getty Images

Читайте также: