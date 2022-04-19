Делай, как они: чему российское общество может научить история антивоенного движения в США

Делай, как они: чему российское общество может научить история антивоенного движения в США

Мы часто слышим от россиян, которые якобы не поддерживают войну России с Украиной, "что мы можем сделать". История знает много различных антивоенных движений. Все они были достаточно эффективны, но ни одно из них не прошло без жертв, на которые, видимо, российское общество ради мира в Украине идти не готово. Предлагаем вам вспомнить, как американское общество боролось за мир против войны во Вьетнаме.

Война во Вьетнаме продолжалась достаточно долго. События начали развиваться с 1955 года и длились до 1975 года. Широкомасштабное вмешательство США началось в 1965 году и продлилось до 1973 года.

Все эти годы американское общество довольно активно боролось за мир и протестовало против участия американских военнослужащих в войне на далеком континенте.

Начало протестного движения и его предпосылки

Студентка убегает от дымящегося баллончика со слезоточивым газом и во время антивоенной акции протеста в кампусе Висконсинского университета в Мэдисоне, 18 октября 1967 года. / Associated Press

Время от начала 60-х годов до начала 70-х часто называют в Америке "бурным десятилетием". Основной причиной бурь в американском обществе была, конечно, война во Вьетнаме. Но и без нее в стране хватало поводов для протестов.

В советское время очень любили сравнивать молодежное движение в США с коммунистическим в России, но природа этих явлений была совершенно разной. Молодежное протестное движение в Америке возникло не из нищеты, а, напротив, из изобилия. И никогда не носило ярко выраженного коммунистического характера.

Начало движения пришлось на 1960-1961 годы и включало в себя "сидячие демонстрации" против расовой сегрегации. Идеи Мартина Лютера Кинга о ненасильственном протесте нашли широкий отклик в обществе.

В 1964 году, еще до начала активный действий правительства во Вьетнаме, в Калифорнийском университете Беркли прошла серия волнений и демонстраций. Студенты университета высказывали свое недовольство внешней и внутренней политикой американского правительства.

Таким образом, к началу войны градус недовольства существующим общественным устройством был уже достаточно высок.

Начало антивоенных протестов

Байкеры, прибывшие, чтобы остановить антивоенный протест в Беркли, 21 ноября 1965 года. / Associated Press

С 1965 года протестное движение приобрело ярко выраженный антивоенный характер. Война во Вьетнаме затрагивала в первую очередь молодежь, поэтому главной движущей силой движения стали студенты и молодые люди.

Молодое поколение американского общества, воспитанное в демократической традиции, не готово было мириться с тем, что США обрушили всю мощь своей военной машины на маленькое государство на другом континенте. Протестующие требовали от правительства вывести войска и предоставить народам Юго-Восточной Азии право на самоопределение.

Методы борьбы

Студенты университета штата Висконсин проводят акцию протеста против вербовки в армию в кампусе и против войны во Вьетнаме, 17 октября 1967 года. / Associated Press

Каждый четвертый колледж протестовал против обязательной службы в армии и даже против присутствия армейских вербовщиков на территории студенческих городков. Кроме уже привычных маршей и демонстраций начинают проводиться семинары, посвященные антивоенным проблемам.

В прессу просачивается информация о зверствах армии против мирных жителей.

Также весьма распространенным методом борьбы стал массовый отказ становиться на военный учет и служить в армии. Повестки часто публично сжигаются.

Протестующие переворачивают полицейскую машину во время антивоенной акции протеста в кампусе Висконсинского университета в Мэдисоне 12 февраля 1970 года / Associated Press

Постепенно протесты радикализируются. Протестующие перекрывают дороги, организовывают сидячие забастовки на ступенях Пентагона, в центрах призывников, на железнодорожных путях во время перевозки по ним военных.

Жертвы протестного движения

Демонстрант на тротуаре и полиция с дубинками, полицейский справа вытащил свой служебный револьвер на антивоенной демонстрации в Линкольн-парке в районе «Старый город» на северной стороне Чикаго 27 августа. 1968 г. / Associated Press

За шесть месяцев 1969 года 29 протестующих студентов были убиты полицейскими. Было зафиксировано 8 случаев публичного самосожжения, 84 взрыва и поджога.

После вторжения американцев в Камбоджу, в мае 1970 года произошла студенческая демонстрация в городе Кент, штат Огайо. В ходе разгона демонстрантов гвардейцы открыли огонь по толпе, в результате чего погибло 4 и было ранено 9 студентов.

Девушки возлагают цветы возле Мемориальной часовни Риверсайд в Нью-Йорке, где 7 мая 1970 года проходила служба в честь 20-летнего Джеффри Миллера, одного из студентов, убитых несколькими днями ранее, когда национальные гвардейцы открыли огонь во время митинга в кампусе Кентского государственного университета в Огайо. / Associated Press

Эти события спровоцировали начало забастовки с участием 4 млн учащихся школ и колледжей. По всей стране одновременно были закрыты более 800 учебных заведений. Полиция провела массовые аресты.

В Джексоновском университете (штат Миссисипи) в похожем инциденте от огня полиции погибли два человека и 12 были ранены.

Мужчина получает первую помощь в Грант-парке в Чикаго во время столкновения между полицией и антивоенными демонстрантами, 28 августа 1968 года. / Associated Press

Во время демонстрации мира в Вашингтоне в 1971 году было задержано 12614 человек. Дезертиров насчитывалось 400 000 рядовых. По приказу правительства США в тюрьму было посажено 3250 человек участников движения сопротивления и призывников.

Знаменитости, которые приняли участие в антивоенном движении

Против войны выступал знаменитый боксер Мухаммед Али. Он отказался идти в армию, за это был лишен боксерской лицензии и практически изгнан из спорта. Кроме того, его приговорили к 5 годам тюрьмы и штрафу в 10 000 долларов. Этот приговор отменили в 1971 году. Мухаммед Али говорил, что его совесть не позволяет ему стрелять в бедных голодных людей, которые не причинили ему ничего плохого.

Боксер Мухаммед Али посетил клинику раненых детей в Новом Орлеане в рамках рекламной кампании реванша с Леоном Спинксом и подарил подписанные боксерские перчатки 8-летнему мальчику, 1 августа 1978 г. / Associated Press / Associated Press

В 1969 г. Джон Леннон провел на собственные деньги девятимесячную международную кампанию борьбы за мир. В этом же году Джон Леннон и Йоко Оно устроили свой знаменитый лежачий протест в амстердамском отеле "Хилтон", пропагандируя мир и ненасилие и требуя окончания войны во Вьетнаме. 1972-1973 годах Леннон принимал активное участие в массовых антивоенных демонстрациях, митингах и концертах.

Джон Леннон и Йоко Оно во время лежачего протеста против войны во Вьетнаме / Getty Images

Против войны во Вьетнаме выступал также популярный актер, певец и режиссер Дин Рид, который устраивал концерты, весь сбор от которых шел заключенным, задержанным на антивоенных демонстрациях.

Ветераны войны и протестное движение

В 1967 году возникло и еще одно крыло протестного движения "Ветераны против войны". Ветераны Вьетнамской войны приехали в Вашингтон на акцию протеста, которая длилась шесть дней. За это президент Никсон решил лишить их статуса ветеранов.

Полиция арестовывала 100 человек, но на их место приходили еще 1000 новых протестующих. Кульминацией акции протеста стала акция, на которой ветераны бросили в здание Капитолия тысячи своих медалей.

Результаты борьбы

Антивоенные демонстранты на Эллипсе в Вашингтоне 9 мая 1970 года. / Associated Press

Все эти усилия не прошли даром - уже к 1972 году общественнее мнение было почти полностью на стороне протестующих. В апреле 1972 года 73 процента американцев поддерживали прекращение войны и требование вывода американских войск из Вьетнама. В 1973 году война для США фактически завершилась полным выводом войск.

Столкновения студентов Колумбийского университета и полиции Нью-Йорка во время продолжающихся антивоенных протестов 25 апреля 1972 года в районе Морнингсайд-Хайтс на Манхэттене в Нью-Йорке. / Associated Press

Как видите, любое протестное движение не обходится без жертв, но в то же время оно не проходит бесследно. Жаль, что ради мира и даже ради жизни своих детей российские граждане не готовы рисковать своим комфортом, свободой и тем более жизнью. Кроме того, российская молодежь и сама, кажется, не готова бороться за свое будущее и за свою жизнь.

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