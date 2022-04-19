Делай, как они: чему российское общество может научить история антивоенного движения в США

Мы часто слышим от россиян, которые якобы не поддерживают войну России с Украиной, "что мы можем сделать". История знает много различных антивоенных движений. Все они были достаточно эффективны, но ни одно из них не прошло без жертв, на которые, видимо, российское общество ради мира в Украине идти не готово. Предлагаем вам вспомнить, как американское общество боролось за мир против войны во Вьетнаме.
Война во Вьетнаме продолжалась достаточно долго. События начали развиваться с 1955 года и длились до 1975 года. Широкомасштабное вмешательство США началось в 1965 году и продлилось до 1973 года.
Все эти годы американское общество довольно активно боролось за мир и протестовало против участия американских военнослужащих в войне на далеком континенте.
Начало протестного движения и его предпосылки
Время от начала 60-х годов до начала 70-х часто называют в Америке "бурным десятилетием". Основной причиной бурь в американском обществе была, конечно, война во Вьетнаме. Но и без нее в стране хватало поводов для протестов.
В советское время очень любили сравнивать молодежное движение в США с коммунистическим в России, но природа этих явлений была совершенно разной. Молодежное протестное движение в Америке возникло не из нищеты, а, напротив, из изобилия. И никогда не носило ярко выраженного коммунистического характера.
Начало движения пришлось на 1960-1961 годы и включало в себя "сидячие демонстрации" против расовой сегрегации. Идеи Мартина Лютера Кинга о ненасильственном протесте нашли широкий отклик в обществе.
В 1964 году, еще до начала активный действий правительства во Вьетнаме, в Калифорнийском университете Беркли прошла серия волнений и демонстраций. Студенты университета высказывали свое недовольство внешней и внутренней политикой американского правительства.
Таким образом, к началу войны градус недовольства существующим общественным устройством был уже достаточно высок.
Начало антивоенных протестов
С 1965 года протестное движение приобрело ярко выраженный антивоенный характер. Война во Вьетнаме затрагивала в первую очередь молодежь, поэтому главной движущей силой движения стали студенты и молодые люди.
Молодое поколение американского общества, воспитанное в демократической традиции, не готово было мириться с тем, что США обрушили всю мощь своей военной машины на маленькое государство на другом континенте. Протестующие требовали от правительства вывести войска и предоставить народам Юго-Восточной Азии право на самоопределение.
Методы борьбы
Каждый четвертый колледж протестовал против обязательной службы в армии и даже против присутствия армейских вербовщиков на территории студенческих городков. Кроме уже привычных маршей и демонстраций начинают проводиться семинары, посвященные антивоенным проблемам.
В прессу просачивается информация о зверствах армии против мирных жителей.
Также весьма распространенным методом борьбы стал массовый отказ становиться на военный учет и служить в армии. Повестки часто публично сжигаются.
Постепенно протесты радикализируются. Протестующие перекрывают дороги, организовывают сидячие забастовки на ступенях Пентагона, в центрах призывников, на железнодорожных путях во время перевозки по ним военных.
Жертвы протестного движения
За шесть месяцев 1969 года 29 протестующих студентов были убиты полицейскими. Было зафиксировано 8 случаев публичного самосожжения, 84 взрыва и поджога.
После вторжения американцев в Камбоджу, в мае 1970 года произошла студенческая демонстрация в городе Кент, штат Огайо. В ходе разгона демонстрантов гвардейцы открыли огонь по толпе, в результате чего погибло 4 и было ранено 9 студентов.
Эти события спровоцировали начало забастовки с участием 4 млн учащихся школ и колледжей. По всей стране одновременно были закрыты более 800 учебных заведений. Полиция провела массовые аресты.
В Джексоновском университете (штат Миссисипи) в похожем инциденте от огня полиции погибли два человека и 12 были ранены.
Во время демонстрации мира в Вашингтоне в 1971 году было задержано 12614 человек. Дезертиров насчитывалось 400 000 рядовых. По приказу правительства США в тюрьму было посажено 3250 человек участников движения сопротивления и призывников.
Знаменитости, которые приняли участие в антивоенном движении
Против войны выступал знаменитый боксер Мухаммед Али. Он отказался идти в армию, за это был лишен боксерской лицензии и практически изгнан из спорта. Кроме того, его приговорили к 5 годам тюрьмы и штрафу в 10 000 долларов. Этот приговор отменили в 1971 году. Мухаммед Али говорил, что его совесть не позволяет ему стрелять в бедных голодных людей, которые не причинили ему ничего плохого.
В 1969 г. Джон Леннон провел на собственные деньги девятимесячную международную кампанию борьбы за мир. В этом же году Джон Леннон и Йоко Оно устроили свой знаменитый лежачий протест в амстердамском отеле "Хилтон", пропагандируя мир и ненасилие и требуя окончания войны во Вьетнаме. 1972-1973 годах Леннон принимал активное участие в массовых антивоенных демонстрациях, митингах и концертах.
Против войны во Вьетнаме выступал также популярный актер, певец и режиссер Дин Рид, который устраивал концерты, весь сбор от которых шел заключенным, задержанным на антивоенных демонстрациях.
Ветераны войны и протестное движение
В 1967 году возникло и еще одно крыло протестного движения "Ветераны против войны". Ветераны Вьетнамской войны приехали в Вашингтон на акцию протеста, которая длилась шесть дней. За это президент Никсон решил лишить их статуса ветеранов.
Полиция арестовывала 100 человек, но на их место приходили еще 1000 новых протестующих. Кульминацией акции протеста стала акция, на которой ветераны бросили в здание Капитолия тысячи своих медалей.
Результаты борьбы
Все эти усилия не прошли даром - уже к 1972 году общественнее мнение было почти полностью на стороне протестующих. В апреле 1972 года 73 процента американцев поддерживали прекращение войны и требование вывода американских войск из Вьетнама. В 1973 году война для США фактически завершилась полным выводом войск.
Как видите, любое протестное движение не обходится без жертв, но в то же время оно не проходит бесследно. Жаль, что ради мира и даже ради жизни своих детей российские граждане не готовы рисковать своим комфортом, свободой и тем более жизнью. Кроме того, российская молодежь и сама, кажется, не готова бороться за свое будущее и за свою жизнь.
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