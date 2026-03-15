Дельфина Чавес, сыгравшая королеву Максиму в одноименном сериале, пришла на премьеру в платье с пикантным декольте
В Амстердаме состоялся премьерный показ второго сезона сериала «Максима» о королеве Нидерландов и ее истории любви.
Исполнительница главной роли, сыгравшей королеву Максиму, актриса Дельфина Чавес, блистала на красной дорожке в сопровождении своего экранного мужа Мартина Лакемайера, который играет в сериале роль короля Нидерландов Виллема-Александра.
Дельфина вышла к фотографам в платье из тюля с очень глубоким V-образным декольте, она распустила волосы, сделав легкую укладку волнами, у нее на шее была золотая цепь, а на пальцах несколько колец. Также Дельфина сделала выразительный макияж глаз и прозрачным лаком покрыла ногти.
Напомним, если в первом сезоне зритель узнал историю знакомства и любви Виллема-Александра и Максимы, то во втором покажут подготовку и собственно, саму свадьбу пары, а также рождение их троих дочерей, а потом и саму инаугурацию короля, когда его мать Беатрикс отреклась от престола в пользу сына.