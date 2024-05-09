Дело не в графиках: стала известна истинная причина, почему Чарльз не встретился с Гарри

Настоящая причина, по которой король Чарльз не смог встретиться с сыном Гарри во время его короткого визита в Лондон на самом деле не связана с загруженным графиком монарха.

Появилась информация от инсайдеров, согласно которой король Чарльз заявил принцу Гарри, что если они встретятся, то на этой встрече должна присутствовать и королева Камилла. И эта встреча должна была состояться в рамках вечеринки в саду Букингемского дворца, которая прошла в тот же день, пишет express.co.uk.

Принц Гарри / Фото: Associated Press

"На самом деле обсуждались две возможности встречи", — сказал источник. "Одну на этот вечер в Кларенс-Хаусе и одну на в рамках садовой вечеринки". Но, как мы уже знаем, соглашение так не было достигнуто и сослались на несостыковку рабочих графиков обоих.

Но, зная, что во время прошлой встречи отца с сыном на ней присутствовала королева Камилла и она осталась недовольна тем, что Гарри прибыл в Лондон без предупреждения, вероятно, герцог Сассекский мог не желать встречаться с Ее Величеством.

Король Чарльз III и королева Камилла / Фото: Associated Press

Напомним, принц Гарри появился на службе в честь 10-летия "Игр непокоренных" в соборе Святого Павла. А поклонники обратили внимание на одну деталь в его образе, которая красноречиво указывала на то, что он думает по поводу несостоявшейся встречи с королем.

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